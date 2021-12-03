台中警撞違規車輛身亡 肇事豪車竟無加保強制險難求償
台中市第六警分局韓姓警員日前在值勤途中，騎乘機車撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫搶救不治，駕駛姜女也依過失致死罪送辦，據悉，該車是姜女向當鋪購入的權利車，沒有投車輛保強制險，無法向保險公司索賠，家屬只能向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請200萬死亡補償及20萬醫療費用，再由基金會向姜女求償。
韓姓警員(39歲)1日下午4時許，騎乘機車執行勤務，行經西屯區中清路果菜市場，撞上姜女(25歲)駕駛迴轉跨越雙白線的轎車，導致韓有頭部骨折、氣胸的傷勢，經送醫後仍不治；姜女經查無酒精反應，警方依過失致死罪，移送台中地檢署偵辦，而姜也在詢後，於昨日晚間以6萬元交保。
據知情警員表示，該輛進口轎車，是姜女以10萬元低價，向當鋪購入的權利車，姜僅擁有車輛「使用權」，並非「所有權」，因此沒有投保第三人強制責任險，家屬無法向保險公司索賠，僅能先向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請200萬死亡補償及20萬醫療費用，再由基金會向姜女代位求償。
據悉，韓姓警員在台中娶妻買房，妻子主要在家照顧2名4歲雙胞胎女兒，韓是家中主要經濟收入來源，如今發生憾事，一家經濟狀況恐陷入困境。
台中市警察局表示，後續將協助韓員治喪及撫卹事宜，目前已針對韓姓警員因公死亡，由人事單位核算撫卹金，另外發起募捐，盡全力協助韓員遺孀。
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