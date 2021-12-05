【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「超商店員安危」話題的網路聲量表現，帶您了解本事件話題的網路聲量變化，以及網友熱議的解決方案與輿情看法。

從今年九月開始，超商店員安全問題就備受矚目，從九月底發生的「挖眼案」，至近期發生超商店員遭刺死的案件，都讓人不勝唏噓，民眾除了為傷亡者哀悼外，也力求政府針對治安問題作出改革，各界相關討論持續不斷。

超商月月驚傳傷亡 駭人命案引網怒吼

近三個月連續發生的超商暴力事件，如9/29先發生的的超商女店員遭挖眼的社會事件、10/27又有店員慘遭醉漢毆打，甚至近期11/21又發生超商店員遭顧客刺死的案件，更使得超商店員的人身安危話題一夕翻漲數十倍聲量。且三起事件皆起因為「店員規勸配戴口罩」遭顧客心生不滿、狹怨報復，因此有不少超商店員開始擔心自身值班安危，並表示「小七店員瞬間變成地表最危險的工作」、「到底以後誰敢叫客人戴口罩，真的怕爆」等。

超商店員安危話題，近三個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，也有許多網友力求「加強店員安全維護」，並表示「超商半夜出入的人口真的複雜，有時候看店員一個人值班都覺得可憐」，讓許多心有戚戚焉的民眾紛紛覆議，並強調「真的不能等出事再檢討…」、「看能不能加裝一些警報器之類的呢？」。

超商店員可如何自保？網友熱議解決方案

對於超商店員安危議題，各公家機關及公眾人物紛紛提出解套方法，也備受網友熱議。首先，內政部長徐國勇提出，超商店員應使用「辣椒水防身」，對此大部分民眾認為「真的要學會自保！」表示贊同，但也有少數網友表示「辣椒水能防什麼？真的遇到拿刀拿槍的，根本沒用」，認為還是需要其他方式來維護超商店員安全。

超商店員安危問題，熱議解決方案與網友看法。 Social Lab社群實驗室/製圖

各縣市警局也積極「提高見警率」及推廣「警政服務APP」，除了鼓勵員警至超商用餐，讓員警在休息之餘也能確保社區安全外，也加強宣導超商店員可使用「警政服務APP」報案，許多網友對此表示樂觀其成，但也有民眾認為「這樣員警休息時間也不能好好休息」、「APP很雞肋，店員不會想用吧」，並建議平時提高員警巡邏次數才是根本之道。

除此之外，桃園市長鄭文燦也提出「多人值夜班」的建議，儘管部分網友認為「還不錯啦，人多比較不會怕」，但許多民眾表示「人事成本根本算不合…」，甚至也有網友建議「乾脆取消大夜班吧，不然也不是辦法」、「就跟其他店家一樣正常營業時間就好啦」，認為若治安一直未好轉，也許直接取消大夜班是最直接有效的方式。

而超商業者也對此提出解套辦法，如萊爾富便率先提出，對於未配戴口罩入店的顧客，「不再規勸民眾戴口罩」，有網友支持，但有網友認為「規勸配戴口罩與否」並非是發生超商暴力事件的根本原因。同樣地，網友也對於超商業者根據指揮中心建議「於門口張貼公告」的作法也做出討論，不少民眾提到「告示牌早就放了」，認為告示牌的提醒效用仍不足。

近來超商暴力事件頻傳，儘管政府積極投入治安改善議題，並推出各項因應措施加強社會安全，民眾出門在外或是工作時還是需多加留意自身安全，以免憾事發生！

超商店員安危亮紅燈，治安問題如何解套？ 圖片來源/unsplash

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》