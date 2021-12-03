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古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

北市女騎士騎車上班遇劫 撞上違規迴轉轎車死亡

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市士林區今天早上7點多發生死亡車禍，一名女騎士騎機車上班途中，撞上前方黃線迴轉的轎車，女騎士頭部、腹部嚴重受傷，送醫急救不治。警方傳喚死者母親到案，死者母親極度悲傷，詢後將違規肇事駕駛依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，37歲簡姓女騎士今天早上7點40分，騎車行經基河路，58歲張姓男子開車在她前方，突然在黃線違規迴轉，簡女煞車不及撞上，重摔地上，頭部、腹部嚴重撞傷，送醫搶救不治。

目擊民眾將車禍過程Po在臉書社團，她說車禍現場很哀傷，肇事駕駛跪在地上哭泣，女騎士躺在地上一動也不動，正被消防員CPR急救。

張男僅向警方稱他沒注意後方來車，坦承黃線違規，警方詢後將他依過失致死罪嫌送辦。

台北市士林區今天早上發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區今天早上發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區今天早上發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區今天早上發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝

車禍 消防員 北市

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