影／民宅暗藏天九牌賭場 警破門攻堅逮42人

新北市永和區一處民宅暗藏天九牌賭場，永和警方今天凌晨破門攻堅，當場逮賭場負責人曹姓男子和負責清注共4人，賭客39人，警詢後今天將曹男等4人依賭博罪嫌送辦，賭客依違反社會秩序維護法開罰。

永和警方昨接獲民眾檢舉，指稱在永和區永和國中附近有一間民宅一樓，疑似暗藏天九牌賭場並招攬賭客聚賭，警方獲知後立即前往蒐證後，向新北地檢署聲請搜索票。

警方發現藏匿在永和區民宅一樓的賭場，不僅在門口外設監視器，並派人過濾查驗訪客身分，對進出賭客控管相當謹慎，賭客想加入賭局，還需先透過LINE與臉書雙重認證後，再由負責人曹男（64歲）指示司機於固定地方載賭客由專人帶進賭場。

今天凌晨4時許，警方趁曹姓負責人開門將4名賭客帶進去賭場時，在一樓大門口逮捕5人，並從曹男身上取出鑰匙直接衝進賭場內，現場擠滿男女賭客嚇得不知所措，負責清注的賭場工作人員也來不及反應，全都被帶回警局。