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影／救老婆「靜靜」要買點數？警苦勸癡情7旬翁別買
又是感情詐騙！台中李姓男子日前認識網友「靜靜」，兩人相談甚歡到已老公、老婆互稱，某日「靜靜」突然向李男表示自己欠債無法清償，哭求李花費5萬元購買點數幫忙，警方知悉後確認是詐騙手法，費盡口舌的向李男解釋，才阻詐成功。
台中李姓男子(73歲)日前透過網路，認識一名網友「靜靜」，兩人相談甚歡，甚至以老公、老婆互稱，某日「靜靜」突然向李男表示，自己因欠下龐大債務無法償還，佯裝身心俱疲的哭求李男能幫幫忙，要求他花費5萬元新台幣，到超商購買CASH遊戲點數，協助度過難關。
李男不疑有他，立馬起身到超商準備掏錢付款時，超商店員察覺有異，便立即報警，台中市第一警分局立即派請繼中所警員吳佳侖、施勇任到場協助。
警方到場知悉狀況後，明確認定這是起詐騙案件，提醒李男千萬不能付款，但他堅決不信，認定這是要救「靜靜」的救命錢，面對警方提醒，他甚至回答「我知道，被騙沒關係！」，堅持購買點數。
吳員此時靈機一動，反問李男：「你們有見過面嗎？不然你現在約她出來！」，並表示若僅單純借錢關係，警方就不介入；李男聽到這句提問突然愣住了，才冷靜下來聽吳、施2員苦口婆心解釋，才驚覺自己連人都未曾見面就差點受騙，所幸在警方協助下才未成詐騙集團肥羊，頻頻向警方及時阻詐表示感謝。
台中市第一警分局呼籲民眾，近年詐騙案件層出不窮，民眾若接獲詐騙來電切勿驚慌，勿聽從指示購買遊戲點數或任意交付現金、帳戶存摺、提款卡密碼等資料，可立即撥打「165」或「110」專線，小心求證、避免受騙。
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