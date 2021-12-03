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全億財1號船難6人失蹤2年 前運安調查官籲重啟調查

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

宜蘭縣蘇澳港籍「全億財1號」於108年8月發生船難，船上6人迄今失蹤兩年多，仍無音訊，前運安會次席調查官李寶康今天下午1時20分，在北捷新店大坪林站國家運輸安全調查委員會樓下舉牌陳情，呼籲運安會重啟「全億財1號」漁船船難事故調查。

民國108年8月2日下午3時，全億財1號漁船從宜蘭縣烏石港出港，前往蘇澳東方12浬（北緯24度32.3分，東經122度06.3分）水域作業，預計8月4日回港，船上共有1名台籍船長和5名印尼籍船員。

8月6日，67歲賴姓船主家屬無法聯繫上該漁船，找蘇澳漁業電台協尋，當天晚上9時45分，國家搜救指揮中心接獲日本海上保安廳轉發電報，在釣魚台附近水域發現船舶殘骸，附近漂浮的救生衣，標示有「永再富」字樣。

漁業署依救生衣所標示船名「永再富」字樣，研判該字樣為全億財 1 號在民國 97 年改名前的船名，研判該船舶殘骸可能為全億財 1 號漁船，8 月 7 日凌晨海巡署派遣船艦前往附近水域，於同日7時14分抵達時，僅發現船體殘骸，未能尋獲人員蹤跡。後續因受利奇馬颱風影響，海巡署搜尋任務暫停，8 月 10 日中午恢復派機艦搜尋，包括空偵機、直升機及水下作業大隊加入搜尋，均無任何發現，亦未能發現船體殘骸或任何船員。

運安會今年9月24日依據調查小組所蒐集與此案相關資料，總結三項結論，一. 全億財 1 號於 108 年 8 月 2 日出港航行未啟用 AIS 設備，缺少其它可提供船舶位置與動態資訊。

二. 全億財 1 號於疑似沉沒後，應急指位無線電示標未發揮既有功能送出遇險訊號，喪失被救援機會。

三. 全億財 1 號所配置 SSB 無線電通信設備，無法於緊急狀況有發生碰撞之虞時，與相同水域之鄰近船舶進行緊急通聯。

宜蘭縣蘇澳港籍「全億財1號」於108年8月發生船難，船上 6人迄今失蹤兩年多，前運安調查官李寶康今到北捷新店大坪林站舉牌陳情，呼籲運安會重啟調查。記者王長鼎／翻攝
宜蘭縣蘇澳港籍「全億財1號」於108年8月發生船難，船上 6人迄今失蹤兩年多，前運安調查官李寶康今到北捷新店大坪林站舉牌陳情，呼籲運安會重啟調查。記者王長鼎／翻攝
疑事故地點尋獲有「永再富」字樣救生衣。資料來源，日本海上保安廳提供
疑事故地點尋獲有「永再富」字樣救生衣。資料來源，日本海上保安廳提供
疑似全億財 1 號漁船殘骸，資料來源／日本海上保安廳提供
疑似全億財 1 號漁船殘骸，資料來源／日本海上保安廳提供
全億財 1 號漁船。資料來源／翻攝運安會事故調查報告
全億財 1 號漁船。資料來源／翻攝運安會事故調查報告
宜蘭縣蘇澳港籍「全億財1號」於108年8月發生船難，船上 6人迄今失蹤兩年多，前運安調查官李寶康今到北捷新店大坪林站舉牌陳情，呼籲運安會重啟調查。記者王長鼎／翻攝
宜蘭縣蘇澳港籍「全億財1號」於108年8月發生船難，船上 6人迄今失蹤兩年多，前運安調查官李寶康今到北捷新店大坪林站舉牌陳情，呼籲運安會重啟調查。記者王長鼎／翻攝

海巡署 運安會 蘇澳

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