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影／跌倒無法起身又遭反鎖 中警急破門搶救9旬老嫗

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中陳姓老嫗患有輕微失智症，日前在自家屋內不慎跌倒，無法自行爬起，一時緊張又誤將門反鎖，老嫗女兒隨即報警，警員在經過家屬同意後，將廁所門撞開，扶起老嫗，初步檢視無明顯外傷，但為求慎重，仍請救護人員協助，將她送醫檢查。

台中市第四警分局於29日凌晨1時接獲民眾報案，表示自己高齡90歲的陳姓母親患有輕微失智症，在如廁時不慎跌倒，又一時緊張，不小心將門反鎖，僅聽見老母親微弱的呼救聲傳出，又不得其門而入，只好報請警方協助。

黎明所巡佐王峯良、警員郭俊佑獲報後，立即前往現場，評估現場狀況後，擔心陳姓老嫗傷勢未明，建議破門搶救，在獲得家屬同意之後，警方破門進入，見老嫗尚有意識，但因倒臥在地板無法起身，警員將她扶起，初步檢視並無明顯外傷，但考量她已高齡90歲，為求慎重，仍通知119救護人員到場協助，鄉老嫗送往醫院進一步檢查。

黎明所所長林澤聰呼籲民眾，家中若有年長者應多加給予關心與照顧，避免其獨自在家，減少意外狀況的發生，若遇到緊急情況，可撥打110報案專線請求協助。

台中陳姓老嫗日前在自家屋內不慎跌倒，一時緊張又誤將門反鎖，警員在經過家屬同意後，將廁所門撞開，扶起老嫗，初步檢視無明顯外傷，但仍請救護人員協助，將她送醫檢查。記者劉柏均／翻攝
台中陳姓老嫗日前在自家屋內不慎跌倒，一時緊張又誤將門反鎖，警員在經過家屬同意後，將廁所門撞開，扶起老嫗，初步檢視無明顯外傷，但仍請救護人員協助，將她送醫檢查。記者劉柏均／翻攝

失智症 台中市

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