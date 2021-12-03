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男躲後座 趁隙持刀挾持女子搶8萬元 還押車逼提款

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣日前發生一起持刀狹持的搶劫案件。32歲吳姓嫌犯躲藏41歲林姓女子的愛車，待她一上車，要求她交出身上8萬元現金，還挾持到郵局領錢，林女下車趁機逃跑求援。警方獲報後成立專案小組，調閱監視器、地毯式查訪，今天清晨6點多在吳嫌住處逮到人，並依強盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

林女11月30日前往朋友家，便將愛車停放員山鄉金山溪路上。隔天凌晨4點多，她離開友人家，準備上車離開時，遭從後座冒出的吳男持刀要求交出身上財物。就怕對方會有危險舉動，林女便配合交出8萬元和手機，吳男食髓知味又要求前往提款機領錢。

被吳男挾持的林女假意配合，開車到中山路郵局，趁著下車提款時立刻逃跑，向附近店家借電話報案。吳男發現後，趕緊駕車逃往員山鄉永金路棄置，隨後徒步離去，刻意製造斷點。

警方獲報後，成立專案小組以車追人，由於吳男停車後，步行離去，使得案情一度陷入膠著。警方以同心圓方式調閱上百監視器，比對嫌犯特點並鎖定其行蹤，並報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。警方今天上午持搜索票前往吳男住處逮人，並在永金一號橋查獲其沿途丟棄的犯案工具，手套、刀械、帽子等證物均查扣，全案依強盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

吳男遭逮後，向警方供出犯案工具。記者林佳彣／翻攝
吳男遭逮後，向警方供出犯案工具。記者林佳彣／翻攝
吳男發現林女趁機逃走後，趕緊駕車逃往員山鄉永金路棄置。記者林佳彣／翻攝
吳男發現林女趁機逃走後，趕緊駕車逃往員山鄉永金路棄置。記者林佳彣／翻攝
警方查扣手套、刀械、帽子等證物。記者林佳彣／翻攝
警方查扣手套、刀械、帽子等證物。記者林佳彣／翻攝
落網吳男與警方在永金一號橋沿途找尋犯案工具。記者林佳彣／翻攝
落網吳男與警方在永金一號橋沿途找尋犯案工具。記者林佳彣／翻攝

宜蘭 監視器 強盜

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