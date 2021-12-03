男躲後座 趁隙持刀挾持女子搶8萬元 還押車逼提款

宜蘭縣日前發生一起持刀狹持的搶劫案件。32歲吳姓嫌犯躲藏41歲林姓女子的愛車，待她一上車，要求她交出身上8萬元現金，還挾持到郵局領錢，林女下車趁機逃跑求援。警方獲報後成立專案小組，調閱監視器、地毯式查訪，今天清晨6點多在吳嫌住處逮到人，並依強盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

林女11月30日前往朋友家，便將愛車停放員山鄉金山溪路上。隔天凌晨4點多，她離開友人家，準備上車離開時，遭從後座冒出的吳男持刀要求交出身上財物。就怕對方會有危險舉動，林女便配合交出8萬元和手機，吳男食髓知味又要求前往提款機領錢。

被吳男挾持的林女假意配合，開車到中山路郵局，趁著下車提款時立刻逃跑，向附近店家借電話報案。吳男發現後，趕緊駕車逃往員山鄉永金路棄置，隨後徒步離去，刻意製造斷點。