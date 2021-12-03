北市大樓暗夜惡火 門縫竄火冒煙警消急喊「戴面罩！」

台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災，釀成1死1命危災情，搶救畫面下午曝光，第一時間警消挺進大樓10樓起火戶，火舌不斷從門縫竄出，令人怵目驚心，將屋內2名住戶救出時，2人已失去呼吸心跳。

台北市消防局表示，今晨2時58分接獲民眾報案，指中正區水源路上大樓10樓冒出濃煙，經派20輛消防車、5輛救護車、64名消防員到場，發現一棟12層建築10樓起火，緊急疏散61人，救出11人，其中1男2女送醫救治，火勢於凌晨3時35分撲滅，初判起火點在屋內客廳雜物堆、起火原因未明。

現場撲救畫面今午曝光，警消抵達大樓10樓起火戶門外時，火舌不斷從門縫竄出，火警自動警報設備持續作動，重複廣播疏散住戶，走廊、電梯口也已濃煙密布，警消見狀大喊「戴面罩戴面罩！」準備破門搶救住戶。