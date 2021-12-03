聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市大樓暗夜惡火 門縫竄火冒煙警消急喊「戴面罩！」
台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災，釀成1死1命危災情，搶救畫面下午曝光，第一時間警消挺進大樓10樓起火戶，火舌不斷從門縫竄出，令人怵目驚心，將屋內2名住戶救出時，2人已失去呼吸心跳。
台北市消防局表示，今晨2時58分接獲民眾報案，指中正區水源路上大樓10樓冒出濃煙，經派20輛消防車、5輛救護車、64名消防員到場，發現一棟12層建築10樓起火，緊急疏散61人，救出11人，其中1男2女送醫救治，火勢於凌晨3時35分撲滅，初判起火點在屋內客廳雜物堆、起火原因未明。
現場撲救畫面今午曝光，警消抵達大樓10樓起火戶門外時，火舌不斷從門縫竄出，火警自動警報設備持續作動，重複廣播疏散住戶，走廊、電梯口也已濃煙密布，警消見狀大喊「戴面罩戴面罩！」準備破門搶救住戶。
據悉，警消從大樓10樓起火戶中救出同居的55歲周姓男子及64歲黎姓女子，2人已無呼吸心跳，送醫後周男傷重不治，黎女恢復生命跡象但未脫險，轉加護病房觀察中；另在大樓11樓也救出1名年約30歲孕婦，有輕微嗆傷、頭暈症狀，送醫治療後無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言