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北市工人標線作業中 人孔蓋突噴飛...柏油路都裂開

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區昨有2名工人在進行路面油漆標線作業時，腳下人孔蓋突冒白煙、向上噴開，不遠處另只人孔蓋也向上噴飛，撞擊一輛公車底部，周遍道路也出現裂縫，現場人員驚呼連連；警消表示，現場有些許瓦斯味，但無人受傷，後續已交由瓦斯公司到場處理，確切情況有待釐清。

台北市消防局表示，昨天上午11時10分接獲民眾報案，指萬華區和平西路三段上有瓦斯外漏案件，經派員到場，確定現場沒有火光、無人傷亡，但有些許瓦斯味，通知瓦斯公司到場處理。

周邊監視器畫面顯示，案發當時2名工人正進行道路標線作業，1人操作機具時，腳下人孔蓋突噴起，嚇得工人立刻躲開，同一時間不遠處的人孔蓋也向上噴飛，剛好撞上一輛公車底部，造成車輛強烈晃動，公車駕駛察覺異狀隨即將車輛停下，就連周邊道路也出現裂縫，場面怵目驚心，但確切事發原因仍待相關單位釐清。

案發當時2名工人正進行道路標線作業，1人操作機具時，腳下人孔蓋突噴起，嚇得工人立刻躲開。記者李隆揆／翻攝
案發當時2名工人正進行道路標線作業，1人操作機具時，腳下人孔蓋突噴起，嚇得工人立刻躲開。記者李隆揆／翻攝

公車 北市 監視器

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