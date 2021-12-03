金門縣定古蹟奎閣傳建材竹節窗遭竊 警方查訪釐清中

太歲頭上動土！縣定古蹟奎閣近日傳出古蹟竹節窗出現鬆脫，疑似有人為破壞，沒想到昨日竟出現修繕後竹節窗原有建材不見的情形，維護管理人趕緊通報金城警分局，後經修繕廠商協助找尋，才在鄰近空地找回原有建材，結束一場虛驚，警方目前在查訪附近住戶及調閱監視器釐清中。

金門縣文化局表示，位於金城鎮內知名景點奎閣，主要祭祀魁星爺，是各地遊客及金門民眾喜愛祭拜參訪的景點，始建於道光十六年(1836年)，為一正六角形的二層建築體，經內政部公告指定為縣定古蹟，日前卻發現竹節窗鬆脫，似有人為破壞，不過，經查廟內香油錢功德箱並無遭破壞，神像金牌也未失竊，經委託古蹟修復專業廠商辦理修繕。昨天管理人又發現竹節窗原有的建材不見了，趕緊通報文化局承辦人員報警協尋，最後是修繕廠商發現被棄置於附近巷子內，遺失物失而復得。

文化局呼籲民眾，珍貴文化資產，需全體縣民共同守護保存，依文資法第103條規定，「毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施者」，可以處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬以上二千萬以下罰金。文化局籲請民眾注意，以免誤觸法網。

奎閣其重修情形有記錄可尋者有二次，一是在民國四十四年（1955年），詳細整修情形不詳。另一是在民國五十二年（1963年），經社教館倡議，由林斐章玄孫，旅居菲律賓之華僑林克凱出資，並由當地紳耆組成重修委員會，聘請陳南山為師傅進行重修，此次重修雖未拆換大木結構，但是拆除四周圍牆，並在若干屋面換上綠釉琉璃瓦，重新泥塑及木門窗隔扇。

奎閣之配置方位朝南偏東，採傳統的夯土臺基，外表為花崗岩石護面，底層並有收邊石。整體結構採用傳統式的木造柱樑系統，在主要的構造上並沒有任何過份的添加構材，頗能反應奎閣文教建築樸實的特質。