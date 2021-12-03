暴力討債集團連手下也打 台中警破獲逮16人

台中市楊姓男子涉嫌吸收人員組成暴力討債集團，向被害人恐嚇取財，若同夥未能完成交代事項，楊男甚至毆打、拘禁成員，警方日前循線逮捕楊男等16人，詢問後送辦。

台中市警察局霧峰分局今天召開記者會表示，警方日前接獲情資，楊姓男子涉嫌暴力討債向被害人取財，經報請台中地檢署檢察官指揮霧峰分局、烏日分局、東勢分局與高雄市警察局三民二分局共同偵辦。

檢警今年11月26日，見時機成熟兵分多路，前往台中市太平、霧峰區等地，逮捕楊姓主嫌與同夥等16人到案，並查獲恐嚇用玩具手槍1支、球棒2支與手機3支及犯案衣服等證物。

檢警查出，楊姓主嫌號召旗下多名小弟，多次以恐嚇、暴力手段，威脅被害人交出金錢，被害人如不從即唆使同夥圍毆或毀損財物；楊姓主嫌行事風格剽悍，旗下小弟若未能完成交代事項，亦遭楊男毆打、凌虐，並強押上車載往他處拘禁。

警方全案詢問後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌，將楊男等16人移送台中地檢署偵辦。