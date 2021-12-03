快訊

NBA／灰熊狂勝雷霆73分 創聯盟30年來最大勝分紀錄

司法素人看屍體照噩夢嘔吐提國賠 檢被迫變身「修圖達人」

承包海洋工程出嫌隙 叔姪街頭打群架7人掛彩

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市小港區某熱炒店昨晚發生群架事故，洪姓3兄弟昨晚在熱炒店消夜，遇表叔李姓男子等4人路過，不期而遇，因雙方做海岸工程早有嫌隙，又談及工程問題引發口角，雙方大打出手，自熱炒店門口打到馬路上，7人全掛彩。警方據報迅速壓制雙方，全案今天依妨害秩序及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，分別58歲、56歲、54歲的洪姓3兄弟，昨晚9點30分左右，在高雄市小港區金府路某熱炒店消夜喝酒，他們的表叔李姓男子（66歲）正好因公司在附近的餐廳聚餐結束，與陳姓（56歲）、蘇姓（56歲）、黃姓（51歲）等3名同事，一起步行經過熱炒店，原本雙方僅寒喧一下，但洪姓大哥與表叔提及工程上的問題，雙方愈講愈來火氣，才引發口角。

洪涉嫌持酒瓶打人，李的同事立即衝上回擊，洪的2名弟弟見狀也上前幫助哥哥，7人愈打愈烈， 從熱炒店門口打到馬路上，其中李的陳姓同事遭酒瓶砸頭，頭破血流，雙方7人在鬥毆中全都掛彩。

高雄市警小港分局據報，出動快打部隊趕到場，迅速壓制雙方，並將滿臉是血的陳姓男子送往小港醫院治療，已無大礙。由於雙方怒火未竭，因都受傷，也全到醫院包紮驗傷，互控傷害。警方今天依妨害秩序及傷害罪嫌，將7人全部移送法辦。

洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝
洪姓兄弟與表叔等7人互毆打上街頭。記者林保光／翻攝

高雄市

延伸閱讀

刑警西門町圍捕欲逃毒犯 民眾誤以為多人打群架

行人過馬路看一眼 台中4惡煞持甩棍毆打致頭部撕裂傷

影／為搶一罐洗髮精！插隊男不爽被勸阻 火嗆正義哥反遭撂倒

傳播妹遭掌摑又被摸！搬救兵找丈夫卻寡不敵眾駕車落跑

相關新聞

喬友大樓防疫旅館火災釀4死22傷 負責人及員工等3人今被起訴

彰化縣彰化市喬友大樓今年6月30日晚間失火，徹夜燃燒近10小時，造成大樓第六至九樓百香果商旅防疫旅館隔離民眾3死22傷及...

扯！他台鐵車廂亂放腳踏車遭車長勸阻 竟作勢打人還飆三字經

台鐵正值多事之秋。昨天一列區間車，驚傳旅客作勢毆打女列車長，還疑似罵三字經，甚至挑釁女列車長「你以為我會怕妳喔」。台鐵說...

北市水源路大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災，警消獲報派員撲救，緊急疏散61人，火勢約半小時撲滅，仍釀1死1重傷，...

承包海洋工程出嫌隙 叔姪街頭打群架7人掛彩

高雄市小港區某熱炒店昨晚發生群架事故，洪姓3兄弟昨晚在熱炒店消夜，遇表叔李姓男子等4人路過，不期而遇，因雙方做海岸工程早...

邊催油門邊聊天車暴衝 買餐移工真倒楣無端挨撞

新北市三重區25歲翁姓男子，今天清晨買完早餐，發動機車準備離開，疑因單手輕催油門與店家閒聊過程，未注意催油門力道，導致整...

影／全國消防志工菁英今表揚 徐國勇：致上最高敬意

響應聯合國12月5日國際志工日，消防署今天舉辦「110年全國消防志工菁英表揚活動」，內政部長徐國勇頒獎表揚38位優秀的消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。