承包海洋工程出嫌隙 叔姪街頭打群架7人掛彩
高雄市小港區某熱炒店昨晚發生群架事故，洪姓3兄弟昨晚在熱炒店消夜，遇表叔李姓男子等4人路過，不期而遇，因雙方做海岸工程早有嫌隙，又談及工程問題引發口角，雙方大打出手，自熱炒店門口打到馬路上，7人全掛彩。警方據報迅速壓制雙方，全案今天依妨害秩序及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
據了解，分別58歲、56歲、54歲的洪姓3兄弟，昨晚9點30分左右，在高雄市小港區金府路某熱炒店消夜喝酒，他們的表叔李姓男子（66歲）正好因公司在附近的餐廳聚餐結束，與陳姓（56歲）、蘇姓（56歲）、黃姓（51歲）等3名同事，一起步行經過熱炒店，原本雙方僅寒喧一下，但洪姓大哥與表叔提及工程上的問題，雙方愈講愈來火氣，才引發口角。
洪涉嫌持酒瓶打人，李的同事立即衝上回擊，洪的2名弟弟見狀也上前幫助哥哥，7人愈打愈烈， 從熱炒店門口打到馬路上，其中李的陳姓同事遭酒瓶砸頭，頭破血流，雙方7人在鬥毆中全都掛彩。
高雄市警小港分局據報，出動快打部隊趕到場，迅速壓制雙方，並將滿臉是血的陳姓男子送往小港醫院治療，已無大礙。由於雙方怒火未竭，因都受傷，也全到醫院包紮驗傷，互控傷害。警方今天依妨害秩序及傷害罪嫌，將7人全部移送法辦。
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