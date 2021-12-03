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邊催油門邊聊天車暴衝 買餐移工真倒楣無端挨撞

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區25歲翁姓男子，昨天清晨買完早餐，發動機車準備離開，疑因單手輕催油門與店家閒聊過程，未注意催油門力道，導致整輛機車朝店內暴衝，不但擦傷店員，還波及無辜買早餐的外籍女移工。所幸兩人送醫後並無大礙，由於翁男沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，25歲翁姓男子，昨天早上6時29分從住處騎車外出上班，中途他來到三重區中正北路145巷3弄，一家常去的早餐店買餐食，翁當下買完早餐走出店外，卻是發動機車站在原地沒有離開，還邊輕催著油門，邊與店家閒聊。

過程中，翁男疑未注意催油力道，一個不注意導致機車往前暴衝，翁男被突來失控暴衝嚇壞，只能單手緊握機車把手不放，任由機車拖行朝店內衝去，直到擦撞31歲王姓女店員，並波及買早餐的48歲外籍女看護，最後車頭朝天滑衝卡在桌緣才止停。

轄區警獲報趕抵現場，協助兩女送醫急救，所幸兩人僅肢體擦挫傷，其他並無大礙。事後翁男經酒測沒有酒精反應，兩女因傷勢輕微沒有提告，至於確切肇事原因，以及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

119送往市立三重醫院救治（兩人均為輕傷，無大礙），駕駛無受傷、酒測值0，肇事原因仍待釐清。

早餐店外觀。記者曾伯愷／翻攝
早餐店外觀。記者曾伯愷／翻攝
翁男輕催油門未注意力道，導致車體暴衝。記者曾伯愷／翻攝
翁男輕催油門未注意力道，導致車體暴衝。記者曾伯愷／翻攝
店內被機車衝撞一片凌亂。記者曾伯愷／翻攝
店內被機車衝撞一片凌亂。記者曾伯愷／翻攝
翁男輕催油門未注意力道，導致車體暴衝。記者曾伯愷／翻攝
翁男輕催油門未注意力道，導致車體暴衝。記者曾伯愷／翻攝
機車暴衝撞進早餐店內擦撞兩人，直到車頭朝天撞上桌角才止停。記者曾伯愷／翻攝
機車暴衝撞進早餐店內擦撞兩人，直到車頭朝天撞上桌角才止停。記者曾伯愷／翻攝
機車暴衝撞進早餐店內擦撞兩人，直到車頭朝天撞上桌角才止停。記者曾伯愷／翻攝
機車暴衝撞進早餐店內擦撞兩人，直到車頭朝天撞上桌角才止停。記者曾伯愷／翻攝

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