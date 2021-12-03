影／全國消防志工菁英今表揚 徐國勇：致上最高敬意

響應聯合國12月5日國際志工日，消防署今天舉辦「110年全國消防志工菁英表揚活動」，內政部長徐國勇頒獎表揚38位優秀的消防志工菁英、35位資深義消及10位優良防火管理人，同時他也對全國長期協助災害防救工作的消防志工表達感謝。

徐國勇表示，所有災難和災害的發生，像是蘇澳斷橋發生後，包括消防、義消、志工及民間救難大隊，都在第一時間趕到現場協助救災，這些就是國家進步，社會安定的最大力量。

他說，風災、火災、颱風、地震、爆炸、火山爆發等都是內政部最重要的指揮項目，甚至化學災害和重大交通事故，都是消防人員和義消及志工，在第一時間出動將各種災害消滅，再次感謝所有消防人員和義消及志工的協助與無私奉獻。