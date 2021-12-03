中警破獲隱密毒品分裝廠 起獲近8萬元五倍券 疑購毒金
台中市警方實施「除暴安民專案」，刑大偵三隊日前接獲線報，循線查緝到涉嫌販毒的張姓男子，查獲海洛英、安非他命等各樣毒品，及改造手槍等證物，將張嫌依《毒品危害防制》及《槍砲彈藥管制》等條例，移送台中地檢署擴大偵辦中。
台中市刑大偵三隊於今年年中陸續接獲相關線報，費時半年追蹤，於11月15日前往藏匿在中區一處私宅的據點，查緝張姓男犯嫌(49歲)到案，查獲現金新台幣21萬、海洛英(毛重570克)、安非他命(毛重560克)、大麻包(毛重220克)、毒品咖啡包(200餘包)等各樣式毒品，及改造槍枝1把、子彈10發、研磨機、分裝袋等毒品分裝器材，明顯為毒品分裝廠，但警方也不排除張嫌有製毒的可能，仍持續追查中。
台中市刑大偵三隊指出，警員此次查緝過程中，發現張嫌涉嫌提供藥腳，使用振興五倍券交易毒品的服務，清查出面額200元14張、500元7張、1000元33張、5000元袋裝7包等，總計7萬4300元的振興五倍券，警方也將針對振興券等相關來源，持續追查毒品流向。
據了解，張嫌將毒品分裝廠藏匿在住宅中，但街坊鄰居都沒有人發現，做事相當低調隱密，他過去就有多次吸食毒品的前科，遭逮捕時也深知逃不掉，神情也相當冷靜，警方依《毒品危害防制》及《槍砲彈藥管制》等條例，將他移送至台中地檢署，目前仍遭檢察官聲押中。
台中市警局表示，為壓制不法分子囂張氣焰、保護市民安全，特別要求各轄區分局實施「除暴安民專案」，針對所轄治安顧慮處所執行持續性、大規模性臨檢及路檢，並實施威力掃蕩槍、毒、詐、黑等，必定讓違法之徒付出慘痛代價。
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