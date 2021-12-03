兜售不實未上櫃電動車股票 中壢男險被騙
桃園市中壢警分局今天表示，中壢派出所日前接獲轄區銀行來電，指稱一名退休男子準備匯款到不認識的帳戶，行員了解後認為男子疑似遭詐騙，請警方到場協助。
中壢所員警鄭沛清、巫東諺到場，了解是63歲退休的林姓男子要匯款9萬元，給未曾謀面而且是6天前才加LINE認識的女子「Yang」，警方進一步詢問，林表示女子用line打電話問他是否有玩股票，並推薦有1支電動車的股票明年要上櫃，要寄資料給他參考。Yang後來又打電話問林是否要購買1張9萬元，她有員工價兩張股票只要15萬元，林說只需要1張，女子於是要林到銀行匯款始能完成投資。
警方聽完發現林男和女子不熟，只知道她的暱稱Yang，況且女子提供的帳戶已經被警示，這是明顯的詐騙手法，說明分析後林終於知道受騙，感謝警方阻止他轉帳。
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