扯！他台鐵車廂亂放腳踏車遭車長勸阻 竟作勢打人還飆三字經

台鐵正值多事之秋。昨天一列區間車，驚傳旅客作勢毆打女列車長，還疑似罵三字經，甚至挑釁女列車長「你以為我會怕妳喔」。台鐵說，經查紛爭起因是因為該旅客將腳踏車隨意放置，列車長上前勸導。現已交由鐵警調查。

一名男性乘客正與女列車長爭執，並作勢要打她，還把她逼到角落。圖／取自臉書社團「靠北台鐵」

今有疑似目擊者的民眾在臉書社團「靠北台鐵」PO出30秒的影片，畫面顯示一名男性乘客正與女列車長爭執，並作勢要打她，還把她逼到角落。全程都是台語，但聽得出該乘客不斷挑釁，說出「你以為我會怕妳喔」、「安抓（怎樣）」、「我的忍耐有限度」等，甚至疑似罵出三字經，女列車長則不斷說「你不要過來喔」。

台鐵局說，該案發生在12月2日3212次，是潮州到嘉義的EMU900型區間車，到鳳山時間下午2時04分。

台鐵局說，初步了解，旅客把腳踏車隨意放置，列車長看到以後，要求放在固定位置上，然後就是影片的那個狀況，開始對列車長大小聲。

台鐵說，該列車長有請鐵警協助，但因為鳳山站沒有鐵警配置，就請值班站長協助。

至於後續是否提告，台鐵說，因為當時警察沒有來，車站沒有把當事人留下來，但會請鐵警調查。目前沒有要提告。

據了解，台鐵目前都有配防狼噴霧，但沒有強制領取。該列車長昨天並沒有領。

台鐵正式回應指出，昨天3212次，嘉義車班車長，因勸導旅客自行車隨地倒放阻礙通道，請其收納好，結果被威嚇罵三字經。

台鐵說，車長通報鳳山站處理並請旅客下車，旅客下車後自行離去，後續通報鐵路警察處理中。

台鐵說，現場主管已撫慰車長情緒，並協助其後續法律處理，另針對乘務人員安全維護，請各車班加強教育訓練並已購置防身噴霧供乘務人員使用，亦請鐵路警察加強車廂巡查，以維護秩序及安全。