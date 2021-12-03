喬友大樓防疫旅館火災釀4死22傷 負責人及員工等3人今被起訴

彰化縣彰化市喬友大樓，造成3死22傷，彰化地檢署今天依過失傷害、過失致死兩罪嫌起訴百香果商旅負責人蔡進峰(如圖)、櫃台人員吳頌榮和會計人員沈依蒨。本報資料照片 彰化縣彰化市喬友大樓今年6月30日晚間失火，徹夜燃燒近10小時，造成大樓第六至九樓百香果商旅防疫旅館隔離民眾3死22傷及防消員陳志帆殉職，彰化地檢署今天依過失傷害、過失致死兩罪嫌起訴百香果商旅負責人蔡進峰、櫃台人員吳頌榮和會計人員沈依蒨。

起訴書指出，今年6月30日晚間7點30分到45分彰化市喬友大樓的二樓西北側手扶梯下方疑似菸蒂引燃形成火災，百香果商旅的八樓消防廣播器在7點47分18秒發出警報，蔡進峰（61歲）走上七、八、九樓察看沒失火，用總機擴音機告知所有人員「消防測試中，勿慌張。」說完關閉授信總機電源，使總機無法再發出巨大聲響，讓所有房客以為警報解除。

蔡進峰和櫃台人員吳頌榮（80歲）巡查商旅各層樓，用大塑膠桶和滅火器擋住第七、八樓靠三民路的逃生防火門，後來蔡進峰往下走到第六樓發現天花板冒出煙霧，空氣中有火燒味，會計人員沈依蒨（48歲）從櫃台監視器看見一樓有煙霧，但蔡、吳、沈三人都沒在第一時間通知隔離中的房客，使房客錯失掌握正確訊息疏散的時間。

蔡進峰、沈依蒨知道喬友大樓失火，各拿一支滅火器準備下樓，遇到曾姓房客父子走出房間問「往樓上或樓下跑？」曾姓父子自行到七樓，蔡進峰和沈依蒨到一樓確認喬友大樓真的失火，蔡進峰沒通知在櫃台的吳頌榮趕快叫房客疏散，僅由沈依蒨重回七樓，大聲告訴房客「你們先留在房間內，現在消防人員來處理了，你們不要開門，不要讓煙跑進去。」

因蔡進峰等人沒開閉第七、八樓防火門，加快濃煙竄向第八、九樓，沈依蒨回到防疫旅館的層樓也沒再次向房客廣播或以其方式通知房客有關旅館大樓發生火警的訊息，使得房客未及時疏散，以致釀成4死22傷的慘劇，包括消防員陳志帆要搶救人數過多，耗盡氧氣筒的氧氣，不得不進入沒對外開窗的客房避難，因吸入過多一氧化碳中毒致死。