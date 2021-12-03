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影／婦簽塔位租賃約遭詐團討27萬管理費 警埋伏抓車手

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市范姓女子擁有靈骨塔位，遭詐團謊稱可幫她優於市價賣出，雙方簽立租賃契約後，詐團改口須繳交27萬5200元塔位管理費，范先付了3萬8800元再報警。警方跟隨范女與詐團面交，在旁埋伏，順利逮捕邱姓、林姓車手，詢後依詐欺罪嫌送辦，將追溯上游。

50歲范女說，她接獲自稱某國際實業有限公司的電話，對方說可幫她賣靈骨塔位，高於市價售出，上月12日雙方約出來面交簽約，之後對方竟獅子大開口，要索討27萬5200元管理費，她繳了3萬8800管理費頭期，越想越不對報警，幾天後又遭詐團要脅支付解約金額。

警方要范女不要著急，再跟著范女與詐團約在內湖區民權東路六段296巷面交，警方在旁埋伏，一見邱姓、陳姓出手現身，立刻逮捕。

邱、陳二不承認擔任車手，警方查扣詐騙契約、宣傳單，因罪證明確，詢後將二人依詐欺罪嫌送辦，將向上追溯詐團成員。

警方跟著范女面交，逮捕邱姓、林姓車手。記者蔡翼謙／翻攝
警方跟著范女面交，逮捕邱姓、林姓車手。記者蔡翼謙／翻攝

車手 詐欺 520

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