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又是交友詐騙！ 警苦勸別匯款 男子夢醒保錢財

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

又是交友詐騙！台中市詹男在網路認識妙齡女子，女子對詹男噓寒問暖，稱自己經營精品電商買賣，要詹先匯款之後可以「自行掌控價錢賺差價」，詹被愛沖昏頭，趕著匯款。所幸行員報警，警方提供相關資訊告知是詐騙集團慣用伎倆，成功阻詐。

上月底，台中市豐原分局豐原派出所員警湯巧庭、范家維接獲豐原中正路郵局通報疑似有民眾遭到詐騙，原來詹男在網路社團認識一名女子，該女子以交友名義讓詹男卸下心防，以日常閒聊建立雙方信任。

詐團假冒的女子稱自己在精品買賣網路電商工作，並將電商公司的LINE交給詹男，詹男自加入公司後，開始有客人上門詢問購買，詹男將客人欲購買款式圖片傳送予公司，公司遂以需先匯款該包款項3萬5000元進貨價，並向詹男稱可以「自行掌控價錢賺取差價」，詹男不疑有他遂至豐原中正路郵局進行匯款。

匯款過程詹男不停接聽電話，行員警覺民眾可能遭受詐騙報案。

警方到場查看詹男原要匯款的帳號、相關LINE對話截圖後，告知民眾此為詐騙，行員即刻止住匯款金額，成功阻擋金額落入詐騙集團手裡。

豐原分局分局長吳銘淵對於行員與員警的付出，表達十分的感謝，並表示「阻詐」是警察與金融機構共同合作才能真正達到它的效果，第一線行員的警覺性，可協助爭取時間；第一線員警的即刻性，可立即到場了解原因並分析狀況給民眾了解，行員與員警間的相互支援、合作，才能夠真正保護到民眾的血汗錢。

臺中市政府警察局豐原分局提醒您，若遇到陌生人提及投資、職務開缺等事由，要求先墊付款項或寄出金融卡、存簿等事件皆屬詐騙手法，民眾如遇不確定情形時，請優先撥打165反詐騙諮詢專線或110系統進一步確認則多一分保障！

豐原派出所警員范家維與詹男(著黃色外套)瞭解狀況，確認係遭詐騙。圖/讀者提供
豐原派出所警員范家維與詹男(著黃色外套)瞭解狀況，確認係遭詐騙。圖/讀者提供

詐騙集團 電商 警察

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