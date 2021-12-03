高樓層逃生有方法 依循「3原則、4要領、2禁忌」保命

今天（3日）凌晨3時許，台北市水源路一棟社區大樓10樓發生火警，造成屋內一對男女當場死亡。新北市消防局第三救災救護大隊提醒，火災發生時民眾可依循逃生避難「3原則、4要領、2禁忌」把握逃生黃金時機，適時運用地形地物向外求援，等待消防人員抵達救援。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，現今都會市區大都是高樓林立的混商住宅，一旦發生火災，高樓層住民往往逃生較為困難，相對消防員進入室內搜救，也多了許多風險，救援時間相對增加。所以當民眾不幸在高樓層遇到火災，第一時間若來不急逃離火場，首要應先尋找安全庇護地點，並運用身旁地形地物，適時向外發出求救訊息，增加黃金救援時機。

第三救災救護大隊提醒，火警發生時「逃生」不一定是最有效的方法。以此案例來說，起火點位於該棟大樓10樓，若民眾身處11樓，切忌不要貿然往下逃生，這樣恐會讓自己陷入危境。建議民眾可依循「3原則、4要領、2禁忌」逃生避難指引。首先以「水平避難模式」民眾往起火點的反方向逃生，直到另一個安全門梯後，再選擇往下垂直逃生，這樣風險減少，安全獲救的機會相對更大。

第三救災救護大隊說明，所謂「水平避難」有3原則，第1原則是，民眾應往與起火處反方向逃生，並循著避難方向指標進入逃生梯水平避難。第2原則，民眾遇到無路逃生時，應用毛巾、衣物等物品將門縫塞住，以防止煙流竄進室內，等待救援。第3原則，民眾應往有出口處方向避難。

第三救災救護大隊解釋，之所以要民眾在火場發生時先選擇「水平避難」模式逃生避難，是因為火煙每秒以3到5公尺的速度向上竄升，但火煙水平橫移的速度卻是0.5到1公尺間。所以要遠離起火層時，先採取「水平避難模式」較不易受煙侵襲，致民眾窒息昏迷喪命。

且現今建築物均有2個以上不同的逃生梯，當民眾選擇與起火處反方向的「水平避難」模式，抵達另一處沒有濃煙及熱流威脅的安全區域後，處事更更冷靜，也較易從容逃離現場。如若逃出室內大門，即遇大量濃煙影響逃生動線時，可先使用衣物、毛巾、棉被等物品將門縫塞住，並馬上通報「119」告知位置以利獲救。

求安全自保，等待就很多火警發生時，逃生不一定是最有效的方法，例如本案十樓起火，您身處在十一樓，如果貿然往下逃生，可能會使自己陷入危境，

第三救災救護大隊說，所謂「垂直逃生」就是往下垂直逃生，如果今天民眾陷入起火層，且起火層範圍很大時，應先選擇「水平避難」模式，儘速逃至另一安全區域，再選擇往下「垂直逃生」，若起火層面積不大，民眾身處火場千萬不要遲疑，建議以4要領儘速逃離火場。

第1要領，民眾要壓低姿勢或利用塑膠袋；第2要領沿牆壁而逃；第3要領，要走安全梯；第4要領，民眾逃生原則「往下」而不是「往上」。同時，民眾遇火場逃生時，切記不要搭乘「電梯」，避免因斷電受困，電梯井因煙囪效應遭火煙吞噬，也不要選擇以「跳樓」方式逃生。

第三救災救護大隊說，民眾無法第一時間逃出屋外，於室內等待消防員援救時，第一時間應用毛巾、衣物等將門縫塞住，防止煙流進來。 第三救災救護大隊解釋，一般而言房間不論是銅門、鐵門、鋼門，都具有半小時至2小時的防火時效。

因此，人在室內待救時，只要將門關緊，火是不會馬上侵襲進來，但因煙是無孔不入，且會透過門縫滲透室內，所以必須設法用物品塞住門縫。民眾可利用膠布、沾溼毛巾、床單、衣服來塞住門縫，潮溼能使布料增加氣密性加強防煙效果。另外，如房間內是大樓中央空調，使用的通風口亦應一併塞住，以防止濃煙侵襲滲透。

再來，在室內待救時，設法對外告知你待救的位置，這是讓消防隊能搜救到你的重要指標。如待救位置有對外陽台、窗戶開口，即應立即探出大聲呼救，並揮舞明顯顏色的衣服或手帕以突顯搜救目標。若是夜間時刻，也可利用手邊手電筒等發光物品，對外揮示顯示位置。也可撥打「119」或用網路「APP即時報案系統」告知消防隊待救位置。

最後，使用避難器具逃生如繩索、軟梯、緩降機、救助袋等，應是遇到緊急狀況再使用。這些大樓都有備妥的逃生器具，平時亦要訓練熟悉使用，以便遇到突發狀況時，才能從容不迫的運用逃生。