違規魔人注意！北市3大路口科技執法 抓6種違規樣態

據統計，台北市約有6成交通事故發生於路口，其中大同區鄭州路與西寧北路口銜接市民大道、環河北路等路口更是近年事故發生前三大路口。北市交通大隊表示，將針對6項違規樣態以科技設備全時段自動偵測取締，目前為設備測試及宣導期，明年1月起正式上線執法。

北市交通大隊指出，除加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」外，將針對鄭州路與西寧北路口銜接市民大道、環河北路等車流量大的路口，規劃建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，包括未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、佔用機車停等區及車輛未停讓行人的違規車輛。

交通大隊說明，路口多功能科技執法設備採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

交通大隊表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，未依規定轉彎、跨越雙黃線可處600元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰，佔用機車停等區可處900元以上1800元以下罰鍰，車輛未停讓行人可處新1200元以上3600 元以下罰鍰。