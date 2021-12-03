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違規魔人注意！北市3大路口科技執法 抓6種違規樣態

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

據統計，台北市約有6成交通事故發生於路口，其中大同區鄭州路與西寧北路口銜接市民大道、環河北路等路口更是近年事故發生前三大路口。北市交通大隊表示，將針對6項違規樣態以科技設備全時段自動偵測取締，目前為設備測試及宣導期，明年1月起正式上線執法。

北市交通大隊指出，除加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」外，將針對鄭州路與西寧北路口銜接市民大道、環河北路等車流量大的路口，規劃建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，包括未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、佔用機車停等區及車輛未停讓行人的違規車輛。

交通大隊說明，路口多功能科技執法設備採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

交通大隊表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，未依規定轉彎、跨越雙黃線可處600元以上1800元以下罰鍰，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰，佔用機車停等區可處900元以上1800元以下罰鍰，車輛未停讓行人可處新1200元以上3600 元以下罰鍰。

北市警局表示，科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人行經路口要減速慢行、隨時擺頭察看左右後方有無人車、暫停讓行穿線上的行人先行，且務必遵守道路交通安全則、勿違規轉彎、闖紅燈，保護自己與他人生命財產安全。

未禮讓行人的車輛也被科技執法拍攝下來。圖／北市交通大隊提供
未禮讓行人的車輛也被科技執法拍攝下來。圖／北市交通大隊提供
摩托車違規跨越雙黃線。圖／北市交通大隊提供
摩托車違規跨越雙黃線。圖／北市交通大隊提供
路口處皆有放置告示牌提醒駕駛人有科技執法。圖／北市交通大隊提供
路口處皆有放置告示牌提醒駕駛人有科技執法。圖／北市交通大隊提供

北市 鄭州

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