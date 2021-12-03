散布疫情為由跨海詐騙逾千萬 苗栗等地警方聯手破案

苗栗縣警局刑警大隊接獲情資，謝姓男子等詐騙集團成員在台設機房，以被害人散布新冠肺炎涉犯刑案的假訊息，跨海向新加坡的台籍、陸藉及新籍民眾詐騙，估計已詐得1300多萬元，苗栗警方會同刑事局等單位展開追查，最近同步在苗栗、南投及彰化搜索、拘提，一舉將設於頭份的主要機房攻破，將集團在三地的17名成員逮捕移送法辦，現場並查扣一輛價值700萬元的海神超跑。

苗栗縣警局與刑事局國際科偵二隊接獲新加坡商業事務局詐騙集團情資，經蒐證報請苗栗、彰化地檢署指揮，最近在苗栗縣頭份市、南投縣及彰化縣等地執行搜索、拘提，攻堅過程犯嫌潑灑沙拉脫、丟擲桌椅企圖阻撓警方查緝，經霹靂小組破門查獲詐欺集團35歲的謝姓幹部及成員共17人，查扣涉案手機30部、現金56萬元、高階演算主機、曲面螢幕、平板電腦及一輛市價約700萬元的義大利馬莎拉蒂海神跑車等證物，17名集團成員都聲羈獲准。

詐騙集團在頭份市租了一棟3樓透天厝設置機房，警方攻堅時趁一名成員外出購物進入一樓，但上二樓發現有防爆門阻擋，警方破門時嫌犯還從細縫中潑灑清潔劑肥皂水阻撓，另一批攻堅員警從隔壁棟進入租屋處的三樓頂，敲破門窗進入二、三樓，才發現嫌犯在一、二樓鐵門共加裝了6個門栓，防護相當嚴密。