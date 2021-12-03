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北市中正區大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

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北市水源路大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災，警消獲報派員撲救，緊急疏散61人，火勢約半小時撲滅，仍釀1死1重傷，確切起火原因有待釐清。

台北市消防局表示，今晨2時58分接獲民眾報案，中正區水源路一棟大樓冒出濃煙，經派20輛消防車、5輛救護車、64名消防員到場，發現10樓起火，緊急疏散61人，從10樓起火戶救出2名住戶，11樓也救出1名住戶，火勢在凌晨3時35分撲滅，初查現場燃燒面積約20坪，確切起火原因有待火場調查人員釐清。

其中，警消從11樓救出的住戶為1名年約30歲的女子，意識清醒但有頭暈症狀，送馬偕醫院觀察；在10樓救出的2名住戶分別為年約50歲的女子及年約60歲的男子，2人皆在到院前失去呼吸心跳，女子送醫救治後恢復生命跡象，男子送醫後則傷重不治。

台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災。記者李隆揆／翻攝
台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災。記者李隆揆／翻攝

北市 消防員 救護車

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