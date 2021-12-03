北市水源路大樓暗夜惡火3送醫 釀1死1重傷

台北市中正區水源路上的「萊茵大樓」今天凌晨發生火災，警消獲報派員撲救，緊急疏散61人，火勢約半小時撲滅，仍釀1死1重傷，確切起火原因有待釐清。

台北市消防局表示，今晨2時58分接獲民眾報案，中正區水源路一棟大樓冒出濃煙，經派20輛消防車、5輛救護車、64名消防員到場，發現10樓起火，緊急疏散61人，從10樓起火戶救出2名住戶，11樓也救出1名住戶，火勢在凌晨3時35分撲滅，初查現場燃燒面積約20坪，確切起火原因有待火場調查人員釐清。