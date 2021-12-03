影／車停家門口5分鐘無辜被砸2次 基隆八堵路車主傻眼

基隆市八堵路日前有民眾停放家門口的汽車，遭不明人士持鐵鎚毀損，連續發生兩次，經警方調閱監視器後，發現是一名50多歲男子涉案，男子到案後自稱患有思覺失調症，警方訊後依毀損罪嫌函送基隆地檢署偵辦，

基隆市警察局第三分局上月30日0時40分接獲通報，民眾停放於八堵路自家門前之自小客車遭不明人士持鐵鎚毀損，車被砸嚴重，車主看到十分傻眼，表示與人沒有發任何糾紛，不知為何會被砸車。

八堵分駐所長胡穎豪今天說，員警速抵現場，發現1輛黑色自小客車前後擋風玻璃及左後車門板金遭砸毀，經立即調閱周邊監視器，5分鐘被砸2次，鎖定涉案男子為轄內一名50多歲男子，他到案後有坦承砸車，但稱患有思覺失調症。