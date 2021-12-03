台北市中正區大樓火警 釀1死2傷

台北市水源路附近1處大樓今天凌晨近3時發生火災，警消約半小時後撲滅火勢，火警造成1人死亡2人受傷，死者為約60歲男子，傷者已無大礙，起火及死亡原因待調查。

台北市警消凌晨近3時獲報，水源路、靠近快速道路附近1處大樓發生火警，立即調派大批人員趕赴現場，消防員到場發現，起火地點為10樓，立即拉水線搶救，並進行疏散，火勢在凌晨3時許撲滅。

警消在起火地點10樓內救出2名住戶，分別為約50歲女子及60歲男子，2人送醫時已無呼吸心跳，經醫院救治後，女子已恢復生命徵象、男子則不幸死亡，雙方身分仍待進一步確認。

警消說，住大樓11樓的30歲女子，有頭暈等症狀，送醫時意識清楚，現已無大礙，火警現場共疏散61人，至於詳細起火原因仍待進一步調查釐清。