疑電動車充電釀禍 高雄橋頭民宅火警一度有4人受困

高雄橋頭區成功南路一棟4層樓透天厝，今天凌晨驚傳火警，事發當時，起火點位在一樓，屋內共4人受困在三樓，因火災驚醒，趕緊向消防求援。警消獲報後，派出16車，41人前往，火勢於半小時內撲滅，並將人救出，2人預防性送醫，所幸未釀任何傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。

今天凌晨0時56分，位在橋頭區成功南路一棟4層樓透天厝發生火災，消防獲報後，分別派出楠梓、右昌、仁武、岡山、橋頭、燕巢及特搜中隊，共16車，41人前往救援。

消防趕抵現場時，住宅一樓燃起熊熊烈火，濃煙不斷向上竄升，屋內4人躲在三樓陽台向消防呼救。

火勢於1時25分許撲滅，消防救出屋內3女1男順，其中41歲曾女與16歲朱女，意識清楚，輕微嗆傷，由救護人員預防性送醫。

41歲朱姓男屋主說，當時家中4人都已入睡，但卻在樓下傳來一連串「碰、碰、碰」聲響，火災當下，已經充滿濃煙，根本無法下樓查看，便趕快報警。