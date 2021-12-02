高雄女大生挪畢聯會公款逾170萬 疑遭博弈網站詐騙

高雄市一所大學傳出畢聯會幹部涉嫌挪用畢聯會公款，金額達170萬9000元，女大生疑似是在博奕網站被詐騙，多次匯款後驚覺受騙才報案，警方調查中。示意圖／ingimage

高雄市一所大學傳出畢聯會幹部涉嫌挪用畢聯會公款，金額達170萬9000元，在校園引起熱議，畢業生擔心權益受損。女大生疑似是在博奕網站被詐騙，多次匯款後驚覺受騙才報案，警方還在調查中。校方表示，畢聯會已與這名女學生和家長達成共識，訂立還款計畫，應屆畢業生權益將不受影響。

這所大學應屆畢業生反映，下個星期就要開始拍學士照了，沒想到竟發生這種事。學生在網路上看到這所大學畢聯會的澄清聲明，指畢聯會擔任總務長的的個人行為，畢聯會事先完全不知情，直到11月29日被通知到派出所確認，才知道畢聯會170萬9000元被挪為私用。

畢聯會在得知後，當天立刻和總務長和她的家長協商，對方允諾要依照所協商的還款計畫，在協議時間內返還全部遭挪用方款項，畢聯會則保有法律追訴權。畢聯會會確保111級大學部全體畢業生的權益，所有畢業生拍攝畢業照、活動、畢業禮品、未來押金退費等都不受影響。

「實在太扯了！」學生討論怎麼可以這麼輕易的挪用一百多萬公費？帳戶是如何管理的？程序和手續都應該要檢討。

校方表示，畢業事宜多由畢聯會決定，經費也由畢聯會管理，用在拍照、學士服租借、畢業禮品等用途，因為各個學生選擇的項目不同，所以繳的金額也不一樣。女同學這幾天都請假在家，畢聯會已與這名女同學和家長達成共識，並協議訂立還款計畫，以確保應屆畢業生權益不受影響。有的科系下個星期就開始拍攝學士照，一切都按計畫進行。學校也提醒學生注意網路詐騙案件，不要受騙。

女學生可能在博奕網站上，多次匯款給對方，警方正在調查這起詐騙案件。

知情人士表示，畢聯會暑假後組成，這段時間都要追帳款、帳目存摺，總務長都不願交帳本，直到上周被警察聯絡，才知道錢不見了。畢聯會存摺原本有100多萬元存款，現在只剩下600元。畢聯會成員與當事人和家長，在學校見證下簽署本票，預計明年6月前分次還清，仍須看還款進度，決定後續活動能否如期進行。

實際上，畢聯會昨晚已在社群媒體發出紙本手寫聲明證實這件事，但校方認為這份聲明不夠正式，因此叫畢聯會刪除。

據聞，該名總務長是應屆畢業生，目前被學校記兩大過、兩小過，差一個小過就要被退學。學校也在與當事人的協調會議中，要求畢聯會不能張揚，也不能錄音、錄影，憂心影響學校聲譽。