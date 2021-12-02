高雄女大生博弈網站遇詐騙 170多萬公款被詐騙一空

高雄某大學畢聯會一名女大生，遭博弈網站詐騙，身上170萬9000元公款都被詐騙一空，上月29日趕緊報警；校方強調，應屆畢業生的權益都不會受到影響，一切照常舉行。

據了解，這名女大生個性相當熱心、純真，她參加畢聯會，負責應屆畢業生相關事宜，只是她在博弈網站上遇到詐騙集團，陸續匯出多筆款項，掌管的170萬9000元公款，都損失殆盡。

事後，女大生才驚覺不對，上月29日跑到三民二警分局鼎金派出所報案，警方獲報後一邊聯繫校方，通知家長前來處理，一邊積極展開調查。

校方特地關心女大生，並強調針對這起案件，畢業照、畢業服等一切跟畢業相關事宜，學生權益都不會受到影響。至於這筆公款，已與家屬協商，家屬有「還款計畫」，會如期將一切缺口回填。