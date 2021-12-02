轎車「翻肚」油灑滿地 雲林暖警漏夜除油保安全
雲林縣斗南鎮昨晚一輛自小客車路口翻覆，四輪朝天，大量漏油，駕駛幸好只受輕傷，擔心漏油起火趕緊逃出車外，斗南分局交通小隊趕往處理，在車子拖吊離開現場後，滿地油漬，員警鄭竣澤擔心車輛打滑再發生意外，漏夜找來木屑吸油，將事故現場清理乾淨，路過民眾豎起母指，為他按讚。
交通小隊警員鄭竣澤昨晚獲報，台一線公路一輛自小客車翻覆，抵達現場時，事故車輛四輪朝天，橫躺公路中央，所幸駕駛人只輕微受傷並無大礙；除將傷者送醫，在事故車輛拖離後，大量油料滲漏滿地，尤其變速箱的黑油，不易揮發，夜間又看不清楚，很容易造成車輛打滑，再引發意外事故。
鄭竣澤擔心民眾夜間行車危險，尤其機車路過，更容易打滑犁田，因此即便已是夜晚，仍打電話向熟識的木材工廠求援，暫將事故現場警示封鎖，立即趕往載運大批碎木屑，鋪在油漬地面，快速吸附油漬，再一一清掃，經過一番辛苦清掃，原本滿地油漬已清理乾淨，交通恢復順暢。
有路過民眾看到警察夜裡掃路，為民「除油」，不時豎起姆指為他叫好，更有駕駛人靠邊下車協助幫忙打掃，溫暖不孤單。
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