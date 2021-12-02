金門古寧北山雜草火災波及民宅 消防救災急馳援

天乾物燥，真的要小心火燭！金寧鄉北山一處民宅旁今天發生雜草火災，在東北季風的吹拂助攻下，火勢還波及到一旁的舊磚造廢棄建築，延燒面積約300平方公尺，現場情況一度相當緊張，所幸消防人員火速趕到，到場後1小時內順利撲滅，現場無人受傷，詳細起火原因，尚待火調科調查釐清。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在今天上午6時許接獲通報，指稱金寧鄉北山一處民宅旁有雜草火災，火勢蔓延迅速恐危及民宅，遂出動金寧消防分隊1輛水庫車、1輛救護車及2輛水箱車，金城分隊1輛水庫車及2輛水箱車由第一大隊大隊長陳叁奇擔任指揮官率20多名職義消人員前往搶救。

陳叁奇表示，火警地點距離附近3棟民宅僅約2公尺，現場風勢不小，所幸打火弟兄積極搶救並進行周界防護，順利阻斷火勢，約40分鐘即將火勢控制，未釀大災，現場燃燒雜草面積約300平方公尺，另火勢波及舊磚造廢棄建築燃燒面積約25平方公尺，火勢於車組到場後1小時內順利撲滅。