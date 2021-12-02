實測！銀行前停警用機車嚇阻車手有效 卻遭檢舉違停

台北市一間派出所今天下午執行防制勤務，將警用機車立側柱停在轄內一間銀行前，目的在嚇阻車手提領贓款；一名中年婦女經過，認為該警用機車違停報案。派出所員警趕抵現場解釋，婦女仍堅持向分局檢舉，員警只能提供分局電話，私下無奈認為「無理取鬧」。

今天下午4點半，該婦女認為警用機車違停在一間銀行前，她站在原地觀察一陣，見警方始終未將機車騎離，便打到派出所報案；她怒氣沖沖地說「你們違規停車，影響到人民權益，我要檢舉」！

派出所員警趕抵現場，向婦女解釋「這是我們的防制勤務，目的是嚇阻車手，降低車手提領贓款機會」。沒料婦女不聽，堅持向分局檢舉，員警只能提供分局電話，私下也抱怨婦女的檢舉行為「很胡鬧」。

轄區警方說，將警用機車停在銀行前，可讓車手誤以為警方就在附近，不敢進入銀行提款；轄內一間銀行經此方式測試半年，果然遭盜款次數降低一半。

警方指出，臨停的方式也有巧思，立側柱比中柱好，因立側柱更可讓車手認為警方隨時會返回牽車。