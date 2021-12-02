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因應特種搜救隊認證計畫 台中推中型搜救隊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
消防署推動「特種搜救隊國家認證計畫」，台中市消防局昨天辦理訓練因應。圖／台中市消防局提供
消防署推動「特種搜救隊國家認證計畫」，台中市消防局昨天辦理訓練因應。圖／台中市消防局提供

內政部消防署為讓國內各直轄市、縣市搜救作業標準接軌國際救災體系，正推動「特種搜救隊國家認證計畫」（National Accreditation Process, NAP）」，輔導建置符合國際標準的搜救隊，將搜救隊分成輕型、中型、重型隊伍，台中市消防局現階段以中型搜救隊為目標積極整備，昨日辦理特種搜救隊醫療組訓練，提昇特種搜救隊執行救災時的醫療能力。

台中市消防局表示，台中市特種搜救隊任務編成管理、搜索、救援、醫療與後勤五大部分，其中，醫療組為消防局106年與佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院簽署合作備忘錄，由醫師、護理師、高級救護技術員（EMT-P）等醫療人員組成，今年醫療組再添新血，有8位消防局醫療指導醫師志願加入，強化隊伍醫療能力。

消防局強調，台中市特種搜救隊所有成員都應接受專門訓練，確保所有成員都能完成行動。昨日舉行特種搜救隊醫療組訓練，以聯合國國際搜索與救援諮詢團指南（INSARAG Guidelines）標準辦理。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘說，感謝來自台中慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清醫院、中山醫學大學附設醫院、童綜合醫院與光田綜合醫院，共計12位急診室醫師，犧牲休假寶貴時間參加特種搜救隊醫療組訓練，利用醫師在急診室的醫療專長結合特種搜救隊的專業訓練，成為特種搜救隊的成員投入救災。期望醫師在參與完整的醫療組訓練和特種搜救隊國家認證後，在震災等重大災害現場深入災區，盡早為傷者提供醫療救助。

台中市消防局指出，地震災害搶救有別於火災、救護等日常消防救災工作，必須培訓針對搶救倒塌建築物的專門技術，例如人命搜索、不穩定結構物的支撐、鋼筋混凝土等障礙物的切割破壞與移除、在侷限空間救援傷患與對傷者提供醫療救助等。為讓特搜人員能夠熟練這些專門技術，消防局定期辦理專業訓練，並且在訓練過程學習新的救災知識與技術，提升整體救災效能，以期拯救更多在災害中受苦的生命，善盡消防職責。

消防署推動「特種搜救隊國家認證計畫」，台中市消防局昨天辦理訓練因應。圖／台中市消防局提供
消防署推動「特種搜救隊國家認證計畫」，台中市消防局昨天辦理訓練因應。圖／台中市消防局提供

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