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雙北慣竊又偷錢 難逃警所長鷹眼

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

38歲陳姓男子曾涉多起竊盜案，日前又在台北市一家麻油雞店內，順走民眾皮包內現金數千元，經被害人報案，案發轄區派出所所長牢記陳男特徵，近日在外用餐時眼尖認出路過的陳男，上前詢問時，陳男被問得不知所措，當場坦承犯案，隨員警返所偵辦，警詢後依竊盜罪嫌將陳送辦。

警方表示，台北市警局11月24日接獲50歲陳姓女子報案，指其在台北市中正區一家麻油雞店內用餐時，將皮包放在隔壁座位上，未料遭人伸手偷走現金，損失數千元。

轄區中正二分局泉州街派出所獲報展開偵辦，調閱相關監視器畫面，鎖定陳姓男子涉有重嫌，並發現陳男居無定所，無聯絡方式，長期在雙北地區隨機犯案。

就在警方掌握陳男身分，正積極循線追查時，陳男提前被泉州派出所所長賴新天查獲到案。賴新天說，11月29日下午1時許，他剛開完會，與同事到南昌路上的雞肉飯店吃午餐，未料一抬頭就看見陳姓男子從店門口經過。

「因為我們已經鎖定他的身分特徵，一看就認出是他！」賴新天立刻追上前，表明身分並出示竊案相關監視器畫面，陳男眼看自己犯案過程都被監視器錄下，只好坦承犯行，配合警方返回派出所偵詢。

警方呼籲，民眾出門在外應妥善保管自身財物，避免將貴重物品放置在視線範圍外，增加有心人士作案機會，多一分警覺才能少一分損失。

泉州街派出所所長賴新天在用餐時眼尖發現陳男路過，當場將其查獲到案。記者李隆揆／翻攝
泉州街派出所所長賴新天在用餐時眼尖發現陳男路過，當場將其查獲到案。記者李隆揆／翻攝

監視器 北市 竊盜

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