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8旬嬤跟著「給愛麗絲」音樂找返家路 竟迷途走4公里
台中84歲劉姓阿嬤日前早晨出門運動迷途，見到有垃圾車路過，心想跟著它應該能回到家，便一路隨著「給愛麗絲」的音樂聲走，沒想到竟一路從大里區住家附近，走到了4公里外的東區，離家距離更遠，最後在警方協助之下才平安返家。
台中市第三警分局於11月29日8時許接獲民眾報案，表示東區振興路有老婦人迷途需要協助，東區所警員盧禹丞、周修德獲報後立即到場，發現劉姓阿嬤體力不濟，坐在路旁休息。
劉姓阿嬤向警方表示，自己上午出門運動時迷失方向，不知該如何是好，碰巧一輛垃圾車經過，想到住家附近的早餐店，早上也定時會有垃圾車來清運，心想跟著它走準沒錯，但走著走著，卻發現身邊景象越來越陌生，加上體力不濟，才決定坐在路旁休息，向民眾詢問，才知道自己竟走到了東區；警方透過警用系統查詢劉姓阿嬤身分，發現她住家竟遠在4公里外的大里區，警見她神情疲憊，便決定使用警車載送她返家。
劉姓阿嬤的丈夫見到警方載送妻子平安回家，鬆了一口氣向警方表示，平時妻子早餐後都會在住家附近走路運動，怎知這次出門許久都未返家，女兒也在附近找了1個小時，才正準備到警局報案；聽到警員從東區過來，劉姓阿嬤的丈夫也嚇一大跳說：「跑到那麼遠喔！」感謝有警方的熱心協助，讓妻子能夠安全又平安地返家。
台中市第三警分局提醒，民眾若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，亦可在隨身物品標示聯繫方式，讓警方或發現者能夠快速聯繫家屬，協助長輩平安返家。
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