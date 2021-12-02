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黃偉哲遭影射是台大抓耙仔 警方追查「IP在菲律賓」
立委高嘉瑜遭家暴震驚社會，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞，轉移焦點去傷害協助高嘉瑜的前男友，國民黨台北市議員徐巧芯以帳號Crazywinnie與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象台南市長黃偉哲也名列其中。日前黃偉哲遭影射就學時是「台大抓耙仔」，他對外鄭重澄清外，並向警方報案，警方說，正積極追查中。
日前PTT問卦一篇「線民風暴1：不能只有我看到，DPP要不要說清楚誰是A143？」，黃偉哲遭影射是「A143」，黃偉哲因胸悶住進成大醫院，在請假2天後，視察台南市家樂福安平店時接受媒體訪問，他表示「我不是A143」，有些攻擊帳號來自國外，他已向警方報案，依司法程序來走。
台南市第4警分局受理報案，當天會同市刑大科偵隊調查，即查出發文者的IP來自境外菲律賓，第4警分局即函文刑事局國際科，請求協助，警方指出，IP來自境外，仍需要時間，目前仍在積極追查中。
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