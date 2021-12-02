國道一號南向364.5公里8車連環撞 3人輕傷送醫
國道一號鼎金段南向364.5公里今天上午10時許發生8輛大型車輛連環撞車禍，共造成3人受傷，救護人員到場協助脫困，全部意識清楚、受輕傷送醫，事故造成回堵2公里，中午12點48分才排除路況，詳細肇事原因有待國道警察釐清。
據了解，現場7輛貨櫃車與1輛大貨車行駛在中線車道，因不明原因接連追撞，造成40歲聯結車駕駛左腳撕裂傷、35歲聯結車駕駛雙膝擦傷、54歲垃圾車乘客胸痛，3人全部意識清楚、無生命危險一度受困車內，由救護人員以破壞工具救出後，分別送往802醫院及小港醫院醫治。
該路段接近匝道口，車禍事故封鎖中線車道及內側車道，造成超過2公里大塞車，網友在網上分享現場空拍畫面，8輛車撞成一團十分震撼，有網友留言表示「快比火車長了、慶幸中間沒有小車，否則後果不堪設想、要離大車遠一點等」。
國道員警第五大隊獲報到場排除路況，8車駕駛酒測值皆為零，現場直到12點48分才全部排除，詳細肇事原因有待釐清。
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