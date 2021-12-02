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竹縣消防猛男美女來了！ 頂寒風大秀好身材
新竹縣政府消防局連4年發行形象宣導月曆，今年以「火神的使命」為主軸拍攝形象照片，消防猛男美女大秀身材的同時，也展現消防員不畏危險、永不放棄的精神，消防局今在竹北市古蹟汾陽堂旁空地舉辦2022年消防形象宣導月曆發表會，猛男美女走秀帶來戰舞表演，現場婆婆媽媽嗨翻天。
新竹縣消防局長孫福佑指出，此次月曆由國內知名攝影師許釗滂掌鏡，以細膩的拍攝方式捕捉每位主角個人特質，疫情下因場地限制，多以消防駐地為拍攝地點，同時搭配各式救災救護車輛、裝備器材等入鏡，月曆主角均為各外勤單位的型男美女，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識。
新竹縣長楊文科今日西裝筆挺前來開箱全新月曆，上台還比出猛男秀肌肉的姿勢，惹得全場會心一笑，他表示，新竹縣是國人最想移居的城市，除了有產業、好的生活、教育及及醫療環境，新竹縣消防弟兄有專業的救災技能，堅守崗位守護縣民的生命財產安全，也是很重要的因素。
新竹縣消防局表示，4日上午8時30分起，竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西及寶山等7個消防分隊，將各提供500份月曆讓民眾以發票兌換，憑2021年11月至12月之紙本發票5張，可兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌完為止，兌換當天各分隊也將安排月曆主角現場簽名及拍照。
消防局指出，兌換消防形象宣導月曆所得的發票，將捐贈給財團法人新竹縣天使之音協會、新竹縣身心障礙者照護發展協會、新竹縣私立保順養護中心等縣內弱勢團體或機構，邀請民眾一起做公益。
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