快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中警值勤撞違規轎車亡 留2年幼雙胞胎同袍悲痛

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局韓姓警員昨天騎機車值勤途中，行經西屯區中清路果菜市場附近時，撞上一輛迴轉跨越雙白線的轎車，韓送醫不治，全案警詢後，將涉案的姜姓女駕駛依過失致死罪送辦，台中市警局指示分局全力協助遺族辦理後事，據查，韓支援台中市警局督察室，身後留下妻子與兩名4歲的雙胞胎女兒，讓警界不捨。

據查，姜姓女子（25歲）昨天下午4時許，開車從中清果菜市場開出，在迴轉道要迴轉環中路時，違規跨越雙白線，當時騎機車值勤的韓姓警員（39歲），直行在環中路，閃避不及撞上姜女轎車的車身，韓有頭部骨折、氣胸的傷勢，經送醫後仍不治。

警方調查，姜女無酒精濃度，疑違規才會釀禍，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，並將涉案姜姓女子，依過失致死罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，韓是台南人，特考班畢業，工作認真負責，已在台中市娶妻買房，育有2名4歲的雙胞胎女兒，韓原任職在台中市第六警分局靖紀小組，今年6月才支援市警局督察室，台中市警局長蔡蒼柏已指示分局全力協助家屬辦理後事，並啟動慰問、撫卹機制。

台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／摘自臉書
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／摘自臉書
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供
台中市韓姓警員昨天騎車行經西屯區環中路時，撞上違規闖越雙白線的轎車，韓送醫不治。圖／讀者提供

台中市 雙胞胎

延伸閱讀

高雄棒球隊再現 左營警2小時內逮8涉案人

值勤檢疫、檢疫值勤壓力大 副機師違規擅離罰80萬

疑視線不良...蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

台中婦開丈夫車忙進忙出發不動 警按一鈕即解鎖

相關新聞

黃偉哲遭影射是台大抓耙仔 警方追查「IP在菲律賓」

立委高嘉瑜遭家暴震驚社會，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞，轉移焦點去傷...

台中警值勤撞違規轎車亡 留2年幼雙胞胎同袍悲痛

台中市第六警分局韓姓警員昨天騎機車值勤途中，行經西屯區中清路果菜市場附近時，撞上一輛迴轉跨越雙白線的轎車，韓送醫不治，全...

8旬嬤跟著「給愛麗絲」音樂找返家路 竟迷途走4公里

台中84歲劉姓阿嬤日前早晨出門運動迷途，見到有垃圾車路過，心想跟著它應該能回到家，便一路隨著「給愛麗絲」的音樂聲走，沒想...

國道一號南向364.5公里8車連環撞 3人輕傷送醫

國道一號鼎金段南向364.5公里今天上午10時許發生8輛大型車輛連環撞車禍，共造成3人受傷，救護人員到場協助脫困，全部意...

竹縣消防猛男美女來了！ 頂寒風大秀好身材

新竹縣政府消防局連4年發行形象宣導月曆，今年以「火神的使命」為主軸拍攝形象照片，消防猛男美女大秀身材的同時，也展現消防員...

討債不成砸毀欠債人家玻璃 他拆監視器逃逸還是被逮

高雄市一名陳姓男子疑因陸續與多人借30萬元，三名債主深夜到林園區五福路陳男家外討論如何討回債務，但陳男未接電話，其中一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。