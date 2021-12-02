台中警值勤撞違規轎車亡 留2年幼雙胞胎同袍悲痛

台中市第六警分局韓姓警員昨天騎機車值勤途中，行經西屯區中清路果菜市場附近時，撞上一輛迴轉跨越雙白線的轎車，韓送醫不治，全案警詢後，將涉案的姜姓女駕駛依過失致死罪送辦，台中市警局指示分局全力協助遺族辦理後事，據查，韓支援台中市警局督察室，身後留下妻子與兩名4歲的雙胞胎女兒，讓警界不捨。

據查，姜姓女子（25歲）昨天下午4時許，開車從中清果菜市場開出，在迴轉道要迴轉環中路時，違規跨越雙白線，當時騎機車值勤的韓姓警員（39歲），直行在環中路，閃避不及撞上姜女轎車的車身，韓有頭部骨折、氣胸的傷勢，經送醫後仍不治。

警方調查，姜女無酒精濃度，疑違規才會釀禍，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因，並將涉案姜姓女子，依過失致死罪，移送台中地檢署偵辦。