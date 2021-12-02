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討債不成砸毀欠債人家玻璃 他拆監視器逃逸還是被逮
高雄市一名陳姓男子疑因陸續與多人借30萬元，三名債主深夜到林園區五福路陳男家外討論如何討回債務，但陳男未接電話，其中一名張男一時氣憤，竟朝二樓窗戶丟磚頭及玻璃瓶，張男事後拆毀一樓的監視器後離去，警方獲報擴大調閱監視器，詢後依毀損及恐嚇罪嫌移送張男。
據了解，陳男（30歲）為木工噴漆師傅，喜歡飲酒，陸續與友人借錢付酒錢，也曾跟黃姓老闆（32歲）預支薪水，長期下來共積欠30萬債務，陳男雖因薪水微薄有慢慢還錢，但黃男等人希望陳男能還多一點，今天凌晨1時許與其中一名債主張姓友人（31歲）、曾姓債主等人，到陳男家外想找陳男協調還錢事宜。
張男酒後到場，疑因遲遲聯繫不上陳男，張男一時氣憤，隨手拿路邊的磚頭、玻璃瓶砸破陳男住家二樓窗戶，黃男等人看到張男舉動都嚇一跳，趕緊制止張男，張男疑怕被追究，還把陳男家外的監視器拆毀才離開。
玻璃破碎聲響嚇到附近鄰居都跑出來查看，陳妹與陳男父母報警，員警獲報到場時，張男等人已逃逸，警方後續擴大調閱監視器通知黃、張等人到案說明，張男以為拆了監視器萬無一失，到案時否認犯案，還問「你怎麼證明是我丟的？」直到看到動手當下的監視器才坦承。
員警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送張男，持續帶回相關人士到案說明。陳男父母得知是因陳男欠債引起的糾紛，表示願意替陳男還錢。林園警分局提醒，遇有糾紛應尋求正當管道協助，不法分子若擾亂社會秩序、危害他人安全，警方定會堅決查辦到底。
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