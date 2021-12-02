影／行車糾紛互毆還亮刀揮舞 警問身分時突暴走遭壓制

新北市中和區昨天下午有民眾騎機車時，因行車糾紛互起口角，雙方激烈交換言詞，安全帽都沒摘下就開始徒手互毆，李姓男子（19歲）氣不過，回機車置物箱拿出西瓜刀揮舞、恐嚇。警方獲報趕抵，雙方雖已停戰，但當員警在跟李男確認身分時，他卻情緒激動、突然暴走，撇頭大罵員警三字經，中和警方展現公權力當場壓制上銬，以現行犯逮捕。

警方調查，李男昨天下午4點半騎機車與2名友人相約吃飯，3人2車到了餐廳附近，卻因沒機車位臨停小巷路邊，當時呂姓男子（46歲）騎機車載著老婆同向在後，見李男等3人臨停太外面，按喇叭提醒他們。

李男找無車位又遭人按喇叭，於是轉頭起口角，呂男也回嗆，雙方情緒起，一言不合立刻開戰、徒手出拳，孰料李男突然回機車拿出一把西瓜刀胡亂揮舞，恐嚇說「我有刀喔」，不斷叫囂。當時李男雙載的後座友人王姓男子（18歲）也加入戰局助陣，但另一名蘇姓友人（19歲）則在旁觀看，未參戰。

民眾見有人持刀立刻報警，警方派出優勢警力到場。員警趕抵時見氣氛已緩和、停戰，於是開始好聲好氣的盤查身分，不料李男突然情緒暴走，大罵現場員警「幹X娘老X掰，講三小啦」，警方見他挑起紛爭，立刻使出擒拿術將李男壓制在地。