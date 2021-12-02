影／人肉大法師再現一中商圈 「跳舞哥」今年已連吃9罰單仍照犯

台中市鄭姓男子時常在路口以電影「大法師」著魔的姿勢，在一中、逢甲商圈的大路口熱門，有時會赤裸上身，因怪異的行徑，常被網友貼上臉書社團，鄭上月底又在一中商圈的太平、三民路路口表演熱舞，還帶著一個箱子，警方到場開罰，據查，鄭已被註記為街友，居無定所，今年以來因在路口阻礙交通的行為，被第二警分局開出9張罰單，但鄭仍照犯，讓分局也很頭痛。

據查，鄭姓男子（29歲）是街友，居無定所，時常在逢甲、一中商圈的車水馬路大路口，站在路口中央，表演電影「大法師」中邪的姿勢，引人注目，也被稱為「跳舞哥」，今年9月間，鄭才鬧上媒體，遭警方開罰，沒想到上月30日晚間7時許，鄭又出現在一中商圈的北平路、三民路的路口，帶著紙箱、行李，展開熱舞。

第二警分局育才所警員陳倚文、陳益弘巡邏時發現，前往查處，並將鄭勸離到路口，也認定鄭違反道路交通管理處罰條例規定，依法告發。

據查，鄭姓男子熱舞的足跡，遍布台中市第一、第二、第六警分局轄區，警方時常接獲民眾報案，前往勸離、取締，其中第二警分局統計，今年已來，鄭因類似行為，已被分局告發9次，開出9張300元罰單，罰款金額達2700元，但鄭仍無視罰款，繼續犯行，也讓警方十分頭痛。