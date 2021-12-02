影／台南婦遭詐騙要匯款 超商店員機警及時報警擋下

台南市年約50歲黃姓婦人月前透過網路購買碎紙機1台，昨晚8時接獲詐騙集團成員假冒銀行客服來電，稱她之前在網路購物，因系統問題要扣款1萬2000元，要求她前往ATM操作；黃婦心急如焚依其指示提領8萬元，要到超商繳費時，機警店員察覺有異報警，與安平派出所員警耐心解說，她才恍然大悟直拍胸脯說，差點就匯給詐騙集團了。

警方調查，黃婦昨晚接獲詐騙集團成員假冒銀行客服來電稱「之前在網路購物，因系統問題要扣款1萬2000元，要求她前往ATM操作確認有無遭扣款」，不疑有他，聽信假客服並依其指示欲解除設定。

對方再要求她加入LINE通訊軟體，依其指示提領8萬元，並傳送4筆繳費條碼，要求她至超商繳費，所幸超商王姓店員察覺民眾舉止有異且神情慌張，疑似遭詐騙，立即通知安平派出所員警到場協處。

員警到場後，連同店員一齊耐心向她解釋，這是詐騙集團慣用伎倆，她才恍然大悟，直拍胸脯說，好險有警察和店員的幫忙，差點就匯給詐騙集團了。

台南市第4警分局指出，近日接獲多起假網路購物分期付款遭詐及網路投資虛擬貨幣詐欺案件，呼籲民眾若接到電話或網路訊息，內容提及「設定錯誤」、「訂單錯誤」、「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「操作ATM」、「購買遊戲點數」、「操作網路銀行」及「虛擬貨幣高價獲利」等訊息，極有可能為詐騙訊息，務必小心求證。