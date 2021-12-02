泰山賊男偷貨車4萬被發現 一招金蟬脫殼車陣逃跑

新北市泰山區43歲林姓偷竊慣犯，昨天傍晚趁機在五股交流道家俱行外，偷走貨車內4萬元貨款，不巧被30歲黃姓車主發現追出，兩人直接在路上發生扭打，最後林嫌使出「金蟬脫殼」成功掙脫帶走4萬贓款逃逸。事後警方受理報案，調閱監視器畫面鎖定林嫌涉案，目前正積極追緝到案說明。

據了解，43歲林姓慣竊，昨天傍晚4時許，路經五股交流道一家俱行，看著店外沒人門前又停放著兩輛貨車，認為有機可趁，便偷偷潛入其中一輛貨車內，將車內4萬元貨款偷走。

偷得4萬的林嫌正鬼祟離開，孰料卻被30歲黃姓車主發現喝斥阻止「你在幹嘛」林嫌見行竊失風落荒快逃，黃男趕緊從後尾追，過程中，林嫌死命掙脫，黃男更不願放手。

兩人從路的這端，一路扭打到對向馬路中央分隔島上，全然不管下班時間馬路上車水馬龍，最後黃姓車主不敵林嫌一記金蟬脫殼，順利掙脫得手4萬元現金逃逸。