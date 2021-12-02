快訊

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

直播／Omicron侵美、我疫苗16輪首日開打 指揮中心14:00說明

泰山賊男偷貨車4萬被發現 一招金蟬脫殼車陣逃跑

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區43歲林姓偷竊慣犯，昨天傍晚趁機在五股交流道家俱行外，偷走貨車內4萬元貨款，不巧被30歲黃姓車主發現追出，兩人直接在路上發生扭打，最後林嫌使出「金蟬脫殼」成功掙脫帶走4萬贓款逃逸。事後警方受理報案，調閱監視器畫面鎖定林嫌涉案，目前正積極追緝到案說明。

據了解，43歲林姓慣竊，昨天傍晚4時許，路經五股交流道一家俱行，看著店外沒人門前又停放著兩輛貨車，認為有機可趁，便偷偷潛入其中一輛貨車內，將車內4萬元貨款偷走。

偷得4萬的林嫌正鬼祟離開，孰料卻被30歲黃姓車主發現喝斥阻止「你在幹嘛」林嫌見行竊失風落荒快逃，黃男趕緊從後尾追，過程中，林嫌死命掙脫，黃男更不願放手。

兩人從路的這端，一路扭打到對向馬路中央分隔島上，全然不管下班時間馬路上車水馬龍，最後黃姓車主不敵林嫌一記金蟬脫殼，順利掙脫得手4萬元現金逃逸。

兩人穿梭車陣拉扯扭打，驚險瞬間看著往來人車一頭霧水，一度以為又是行車糾紛，用手機拍下兩人扭打畫面上傳臉書。事後轄區警獲報，調閱監視器畫面一看，竟又是林嫌犯案，目前已根據林嫌逃逸方向，積極追緝他到案說明。

兩人在車陣中拉扯扭打。記者曾伯愷／翻攝
兩人在車陣中拉扯扭打。記者曾伯愷／翻攝
兩人在車陣中拉扯扭打。圖／翻攝臉書《聯結車 大貨車 大客車 啦啦隊 運輸業 運轉手 資訊分享團》
兩人在車陣中拉扯扭打。圖／翻攝臉書《聯結車 大貨車 大客車 啦啦隊 運輸業 運轉手 資訊分享團》
林嫌偷竊失風，被黃姓車主一路追討。記者曾伯愷／翻攝
林嫌偷竊失風，被黃姓車主一路追討。記者曾伯愷／翻攝
兩人在車陣中拉扯扭打。圖／翻攝臉書《聯結車 大貨車 大客車 啦啦隊 運輸業 運轉手 資訊分享團》
兩人在車陣中拉扯扭打。圖／翻攝臉書《聯結車 大貨車 大客車 啦啦隊 運輸業 運轉手 資訊分享團》

車主 監視器

相關新聞

國道一號南向364.5公里處「8車連環撞」 3人受困4人送醫

國道一號鼎金段南向364.5公里今天上午10時許發生8台大型車輛連環撞車禍，其中3名駕駛受困、意識清楚，消防人員到場以破...

辦翁奇楠等3大案警官車禍亡 前年才騎車遠征戈壁沙漠

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉間新中橫公路昨天發生一起貨車、機車事故，其中傷重不治的機車騎士是台中市退休警官楊春賢，昨晚消息一出後，台中市警界人士無一不震驚、哀悼，楊在7、8年前從台中市刑大經濟組長退休，過去擔任一分局偵查隊長任內，辦過翁奇楠命案、運鈔車搶案、200萬毒品黑吃黑持槍強盜案，都全數偵破，楊仍在台中市服務的部屬說，楊帶人帶心，只要被楊帶過的，「都甘願替他賣命，是很好的長官」。

泰山賊男偷貨車4萬被發現 一招金蟬脫殼車陣逃跑

新北市泰山區43歲林姓偷竊慣犯，昨天傍晚趁機在五股交流道家俱行外，偷走貨車內4萬元貨款，不巧被30歲黃姓車主發現追出，兩...

影／導航誤事！限高架遭桃園遊覽車撞斷 整根噴飛

使用導航也要注意路況，桃園市一名男子昨天駕駛遊覽車，照著衛星導航行駛龜山區南美國小周邊一處限高路段，卻未注意到有橫桿及標...

金門又發生2車相撞事故 小客車車頭全毀嚇壞車內人

金門縣環島北路文化局後方路段今天上午發生一起交通事故，一部自小貨車與小客車相撞，自小客車車頭幾乎全毀，好在兩方駕駛都沒事...

南投火警母子3人獲救 一氧化碳濃度高啟動高壓氧治療

南投市民宅前天火警，消防人員救出1名婦人及2名小孩送醫治療，醫師抽血發現3人血液一氧化碳濃度偏高，啟動高壓氧治療，現在病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。