快訊

直播／今本土+0、無病歿！境外增17例 分美英等10國入境

台大某病房要求護理師回捐3成防疫津貼 還要付現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／導航誤事！限高架遭桃園遊覽車撞斷 整根噴飛

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

使用導航也要注意路況，桃園市一名男子昨天駕駛遊覽車，照著衛星導航行駛龜山區南美國小周邊一處限高路段，卻未注意到有橫桿及標示，將限高架直接撞斷，擋風玻璃也碎了一地，所幸並未造成人員傷亡，依法規可處最高1800元罰鍰；龜山區公所表示，該路段限高是因為底下埋有油管，已通知中油處理後續事宜。

龜山警分局指出，梁姓男子（56歲）昨天下午4時許駕駛遊覽車，由南美街欲右轉南上路，由於使用衛星導航引路，未注意到該路段設有限高架及交通標示，以為可順利通過，結果車頂上緣迎頭撞上限高桿，不僅擋風玻璃碎了一地，也將限高架被撞飛，所幸當時車上無乘客，也未造成其他用路人受傷。

轄區警方到場處理，梁男經酒測值為0，初判無涉公共危險，但因他未遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛，依道路交通管理處罰條例第60條，將面臨900至1800元罰鍰。

部分民眾納悶該處為何設置限高架？龜山區公所工務課表示，該處路面底下埋有輸油管，通往桃園煉油廠，擔心大車若超重恐導致坍方，目前已通知中油處理後續事宜。

龜山警方呼籲，用路人駕駛車輛應注意標誌標線，對於不熟悉路況，要特別小心車前狀況，避免類似情形發生。

南美國小旁限高桿被遊覽車撞倒，龜山區公所已通知中油善後。記者楊湛華／翻攝
南美國小旁限高桿被遊覽車撞倒，龜山區公所已通知中油善後。記者楊湛華／翻攝
遊覽車司機使用導航，未注意道路限高，撞上限高桿，擋風玻璃被撞破。記者楊湛華／翻攝
遊覽車司機使用導航，未注意道路限高，撞上限高桿，擋風玻璃被撞破。記者楊湛華／翻攝

桃園 中油 標誌

延伸閱讀

國1桃園南崁交流道天天塞 市府明年第1季科技執法上路

遊覽車駕駛心臟病發！2新兵國道上搶方向盤 救一車同袍

桃園66快速道路高架引道工程沒有防護網？

影／遊覽車疑煞車失靈撞進店家圍籬 幸無人受傷

相關新聞

國道一號南向364.5公里處「8車連環撞」 3人受困4人送醫

國道一號鼎金段南向364.5公里今天上午10時許發生8台大型車輛連環撞車禍，其中3名駕駛受困、意識清楚，消防人員到場以破...

辦翁奇楠等3大案警官車禍亡 前年才騎車遠征戈壁沙漠

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉間新中橫公路昨天發生一起貨車、機車事故，其中傷重不治的機車騎士是台中市退休警官楊春賢，昨晚消息一出後，台中市警界人士無一不震驚、哀悼，楊在7、8年前從台中市刑大經濟組長退休，過去擔任一分局偵查隊長任內，辦過翁奇楠命案、運鈔車搶案、200萬毒品黑吃黑持槍強盜案，都全數偵破，楊仍在台中市服務的部屬說，楊帶人帶心，只要被楊帶過的，「都甘願替他賣命，是很好的長官」。

影／台南婦遭詐騙要匯款 超商店員機警及時報警擋下

台南市年約50歲黃姓婦人月前透過網路購買碎紙機1台，昨晚8時接獲詐騙集團成員假冒銀行客服來電，稱她之前在網路購物，因系統...

泰山賊男偷貨車4萬被發現 一招金蟬脫殼車陣逃跑

新北市泰山區43歲林姓偷竊慣犯，昨天傍晚趁機在五股交流道家俱行外，偷走貨車內4萬元貨款，不巧被30歲黃姓車主發現追出，兩...

影／導航誤事！限高架遭桃園遊覽車撞斷 整根噴飛

使用導航也要注意路況，桃園市一名男子昨天駕駛遊覽車，照著衛星導航行駛龜山區南美國小周邊一處限高路段，卻未注意到有橫桿及標...

金門又發生2車相撞事故 小客車車頭全毀嚇壞車內人

金門縣環島北路文化局後方路段今天上午發生一起交通事故，一部自小貨車與小客車相撞，自小客車車頭幾乎全毀，好在兩方駕駛都沒事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。