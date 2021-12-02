影／導航誤事！限高架遭桃園遊覽車撞斷 整根噴飛

使用導航也要注意路況，桃園市一名男子昨天駕駛遊覽車，照著衛星導航行駛龜山區南美國小周邊一處限高路段，卻未注意到有橫桿及標示，將限高架直接撞斷，擋風玻璃也碎了一地，所幸並未造成人員傷亡，依法規可處最高1800元罰鍰；龜山區公所表示，該路段限高是因為底下埋有油管，已通知中油處理後續事宜。

龜山警分局指出，梁姓男子（56歲）昨天下午4時許駕駛遊覽車，由南美街欲右轉南上路，由於使用衛星導航引路，未注意到該路段設有限高架及交通標示，以為可順利通過，結果車頂上緣迎頭撞上限高桿，不僅擋風玻璃碎了一地，也將限高架被撞飛，所幸當時車上無乘客，也未造成其他用路人受傷。

轄區警方到場處理，梁男經酒測值為0，初判無涉公共危險，但因他未遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛，依道路交通管理處罰條例第60條，將面臨900至1800元罰鍰。

部分民眾納悶該處為何設置限高架？龜山區公所工務課表示，該處路面底下埋有輸油管，通往桃園煉油廠，擔心大車若超重恐導致坍方，目前已通知中油處理後續事宜。