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南投火警母子3人獲救 一氧化碳濃度高啟動高壓氧治療

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市民宅前天火警，消防人員救出1名婦人及2名小孩送醫治療，醫師抽血發現3人血液一氧化碳濃度偏高，啟動高壓氧治療，現在病況穩定。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟說，火災現場常有大量濃煙，不慎吸入濃煙後，導致一氧化碳中毒或呼吸道及肺部損傷。火場濃煙含有一氧化碳等成分，若吸入濃煙過多，容易造成危害。當患者體內一氧化碳濃度升高，可能會出現頭痛、噁心嘔吐，嚴重則會昏迷甚至死亡。

3名母子到院後，全身衣物附著濃煙味，醫護人員主動協助更換衣物，急診科醫師經抽血檢查發3人血液一氧化碳濃度偏高，因此提供高濃度氧氣並安排住院觀察。

王耀麟說，吸入過多濃煙，對火災倖存者也可能造成後遺症，例如肺部纖維化、阻塞性肺病，嚴重時可能會大小便失禁、記憶與智力減退、步態不穩甚至癱瘓等狀況。因此即時發現跟就醫相當重要，患者需要後續追蹤觀察，減少後遺症發生。

除了火災，引擎廢氣、瓦斯燃燒不完全等情況也可能造成一氧化碳中毒，患者在經醫師評估後，可選擇高壓氧治療，高壓氧中心薛凱風醫師說，高壓氧治療會安排患者在高壓氧艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，提供患者100%的氧氣治療，透過高壓氧治療提升血液及組織內的含氧量，加速一氧化碳的排出，避免一氧化碳在體內累積造成身體的危害。

高壓氧也提供了燒傷、糖尿病傷口、減壓病、耳中風等醫療，運用層面相當廣。南投醫院引進的單人式高壓氧治療艙，病人可以在獨立環境中，接受適切的治療。

南投市火警救出母子三人，醫師安排高壓氧治療，降低體內一氧化碳濃度，復原狀況良好。圖／南投醫院提供
南投市火警救出母子三人，醫師安排高壓氧治療，降低體內一氧化碳濃度，復原狀況良好。圖／南投醫院提供

患者 醫師 一氧化碳中毒 火災

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