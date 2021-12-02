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金門又發生2車相撞事故 小客車車頭全毀嚇壞車內人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣環島北路文化局後方路段今天上午發生一起交通事故，一部自小貨車與小客車相撞，自小客車車頭幾乎全毀，好在兩方駕駛都沒事，讓路過的民眾都說命大，詳細肇事原因，尚待警方釐清中。

金城分局表示，今天上午8時45分，一部由林湖路往民生路行駛的小貨車與另一部由環島北路往羅伊頓幼兒園方向行駛的自小客車發生擦撞，撞擊力大，讓自小客車車頭幾乎全毀，還波及路邊反射鏡，整根被撞斷，所幸雙方駕駛均未受傷。

現場經警方對2方駕駛人實施酒測，初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因金城分局尚在釐清中。警方也說，該路口沒號誌燈也沒監視器，後續的責任歸屬，尚待釐清。

有民眾研判，因為小客車的行進方向疑似是往幼兒園，且車上還有幼童，研判是否趕著載小孩上幼兒園；只能說，車速估計都不低，才會出現小貨車整輛幾乎「騎上」小客車的情況。

金城分局呼籲，汽車行駛至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。

金門縣文化局後方路段今天上午發生小客車與小貨車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，足見撞擊力道之大。圖／警方提供
金門縣文化局後方路段今天上午發生小客車與小貨車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，足見撞擊力道之大。圖／警方提供
金門縣文化局後方路段今天發生2車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，好在2方駕駛都沒事。圖／警方提供
金門縣文化局後方路段今天發生2車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，好在2方駕駛都沒事。圖／警方提供

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