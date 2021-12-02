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桃園超商貨車過彎貨物散落回堵 警助搬貨勸導未開罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市羅姓司機駕駛一輛超商貨運車，載滿超商販售貨物，昨晚行經大園區西濱路二段、民生路口，疑因車載貨物過重、側門未關好，貨車轉彎重心不穩，車內貨物衝出車門，散落路面，造成後方行車回堵，警方今天上午表示，羅姓司機右轉民生路段可能未減速行駛，造成車載貨物散落，警方到場疏導交通、協助搬運貨物上車，可能涉違反道路交通管理處罰條例規定，不過警方最後勸導處理。

潮音派出所長游登翔、警員施佑承巡邏中，接獲通報一輛超商貨車貨物在民生路口附近散落一地，立即前往查看，發現散落貨物已造成後方車輛回堵，僅有羅姓司機一人獨自清理，員警擔心意外，立即疏導交通，協助羅姓司機將貨物搬上車，才恢復交通行車。

羅姓貨車司機表示，他開車將貨物準備載到大園工業區一家超商補貨，可能貨物過重、加上轉彎幅度過大，造成貨車內貨物撞開側邊車門，散落一地，幸好熱心員警協助，否則他一個人要花更久時間清理現場。

桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市超商貨運車羅姓司機轉彎貨物散落路面，造成交通回堵，警方協助搬運貨物疏導交通。記者曾增勳／翻攝

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