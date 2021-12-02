快訊

嚴重家暴如何防治？律師：現行法條難治本

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為200萬賭債？疑設局持槍押人上車 2嫌逃亡警方追緝中

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市北投區昨天發生一起持槍強押人案，林姓被害人疑似被犯嫌認定積欠200萬元賭債，疑似設局讓林出面，涉嫌在中央南路二段上當街持槍恐嚇，並由王姓男子駕駛林男的車輛，押走林男。警方獲報後，循線攔截車輛救出林男，王男涉嫌妨害自由遭送辦，另在逃2名犯嫌已掌握身分追緝中。

據悉，28歲林姓男子12月1日和妻子、胞弟前往朋友家聚會，不料結束聚會約上午9點40分，林男等人剛走到北投區中央南路二段上，突然有2名男子抓緊時間點，涉嫌分別持槍威脅林的親友下車，隨後疑似同夥的26歲王姓男子，跳上駕駛座開車強押林男離去。

被害人家人報案稱，對方有2把槍，把人押上車帶走，並告知車牌號碼，北投分局通報線上警網，約1小時循線在山區攔截車輛，順利救出林姓男子，涉嫌妨害自由的王男遭逮捕送辦。

林男稱，2男子持槍逼他還200萬，但根本就沒有債務糾紛，這200萬不能算在他頭上。王姓男子則辯稱，當時為了幫林男，才會開他的車離開線場，沒有強押討債。

北投警方指出，涉嫌持槍恐嚇的2名犯嫌逃逸中，目前已鎖定其身分，循線追捕中。北投分局表示，民眾遇有暴力案件等類似情形，可應用警政署『「10視訊報案APP」此系統具有自動定位功能，可自動錄音、錄影並上傳相關報案資訊及案發情形，應以保護自身安全為原則，切勿與施暴者發生衝突，立即通知警方到場處理。

王姓男子（右）涉嫌開車押走林男，警方1小時後攔截車輛，救出林男。記者蕭雅娟／翻攝
王姓男子（右）涉嫌開車押走林男，警方1小時後攔截車輛，救出林男。記者蕭雅娟／翻攝

北投 恐嚇 北市

延伸閱讀

辦翁奇楠等3大案警官車禍亡 前年才騎車遠征戈壁沙漠

自製霰彈槍打獵 男子持槍被捕把已故父親也拖下水

影／新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

影／囂張！警局門前逞凶持槍砸車 警逮1車2人偵辦中

相關新聞

國道一號南向364.5公里處「8車連環撞」 3人受困4人送醫

國道一號鼎金段南向364.5公里今天上午10時許發生8台大型車輛連環撞車禍，其中3名駕駛受困、意識清楚，消防人員到場以破...

高雄棒球隊再現 左營警2小時內逮8涉案人

高雄街頭又發生棒球隊砸車！16歲林姓少年因與連姓男子有糾紛，林今天凌晨2點找來2車友人開車撞上載有連的灰色轎車，林姓少年...

辦翁奇楠等3大案警官車禍亡 前年才騎車遠征戈壁沙漠

苗栗縣南庄鄉、泰安鄉間新中橫公路昨天發生一起貨車、機車事故，其中傷重不治的機車騎士是台中市退休警官楊春賢，昨晚消息一出後，台中市警界人士無一不震驚、哀悼，楊在7、8年前從台中市刑大經濟組長退休，過去擔任一分局偵查隊長任內，辦過翁奇楠命案、運鈔車搶案、200萬毒品黑吃黑持槍強盜案，都全數偵破，楊仍在台中市服務的部屬說，楊帶人帶心，只要被楊帶過的，「都甘願替他賣命，是很好的長官」。

為200萬賭債？疑設局持槍押人上車 2嫌逃亡警方追緝中

台北市北投區昨天發生一起持槍強押人案，林姓被害人疑似被犯嫌認定積欠200萬元賭債，疑似設局讓林出面，涉嫌在中央南路二段上...

Toyz劉偉健觀察勒戒戒毒 戒治所：他情緒穩定表現正常

網路遊戲「英雄聯盟」LOL香港電競好手劉偉健（Toyz），9月下旬因販毒被羈押，檢察官11月26日聲請延押，法官裁定15...

新店老嫗從水泥車頭前穿越馬路 遭輾斃不治

新北市新店區今早近10點發生死亡車禍，一台水泥預拌車行經北宜路一段時，疑視線不佳，直接輾過正在過馬路的70歲陳余姓老嫗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。