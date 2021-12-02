為200萬賭債？疑設局持槍押人上車 2嫌逃亡警方追緝中

台北市北投區昨天發生一起持槍強押人案，林姓被害人疑似被犯嫌認定積欠200萬元賭債，疑似設局讓林出面，涉嫌在中央南路二段上當街持槍恐嚇，並由王姓男子駕駛林男的車輛，押走林男。警方獲報後，循線攔截車輛救出林男，王男涉嫌妨害自由遭送辦，另在逃2名犯嫌已掌握身分追緝中。

據悉，28歲林姓男子12月1日和妻子、胞弟前往朋友家聚會，不料結束聚會約上午9點40分，林男等人剛走到北投區中央南路二段上，突然有2名男子抓緊時間點，涉嫌分別持槍威脅林的親友下車，隨後疑似同夥的26歲王姓男子，跳上駕駛座開車強押林男離去。

被害人家人報案稱，對方有2把槍，把人押上車帶走，並告知車牌號碼，北投分局通報線上警網，約1小時循線在山區攔截車輛，順利救出林姓男子，涉嫌妨害自由的王男遭逮捕送辦。

林男稱，2男子持槍逼他還200萬，但根本就沒有債務糾紛，這200萬不能算在他頭上。王姓男子則辯稱，當時為了幫林男，才會開他的車離開線場，沒有強押討債。